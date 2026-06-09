A la economía jaguar se le caen los bigotes

Estaba leyendo el otro día que los bigotes de los felinos son órganos muy sensibles que operan como una especie de radar natural y que resultan esenciales a la hora de movilizarse, cazar y comunicarse.

¿Se imaginan un gato sin bigotes? Si alguna vez observa algún minino tropezando en la oscuridad, con dificultades para medir espacios o desconcertado al rastrear un ratón es posible que se le hayan caído los pelos por alguna enfermedad.

Ahora entiendo por qué parece que se le están cayendo los bigotes a la economía jaguar, aquella que el chavismo promociona con tono de plaza pública como un modelo de desarrollo ejemplar y exitosísimo.

Bueno, pues resulta que, al disiparse el efecto analgésico de la pasada campaña electoral, comienzan a ser cada vez más frecuentes y severas las advertencias sobre el sombrío panorama económico que encara el país.

Los apóstoles de la economía jaguar tuvieron que quedarse agazapados en un rincón cuando al Ministerio de Hacienda no le quedó más que divulgar un resultado demoledor sobre las finanzas del Gobierno Central.

Resulta que la incapacidad de la anterior administración para contener la deuda pública obligará a su heredera, Laura Fernández, a encarar el escenario más restrictivo del gasto durante la mayor parte de su mandato.

Esto, en términos sencillos, significa que a partir del 2027 la regla fiscal obligará a la presidenta a congelar los incrementos salariales en el sector público y le dará menor margen para invertir en obra pública.

Lo jodido para Zapote es que ya no puede acudir a su estrategia favorita de echarles la culpa a los demás, porque en este caso sería como rasguñarse una pata o majarse la cola a sí mismo. Pero, bueno, imagino que algo irán a inventar.

Pero hay otros datos que también generan gran preocupación. La decisión del anterior gobierno de realizar pagos incompletos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podría pasarle una altísima factura al Estado.

Los multimillonarios –y, de paso, muy sospechosos– impagos de Hacienda están obligando a la CCSS a comerse las reservas antes de tiempo para poder pagar pensiones o cubrir costos de atención médica.

Esto, sumado a una caída en los ingresos provocada por la reducción paulatina de la cantidad de cotizantes, crearía las condiciones para desatar una tormenta perfecta sobre la seguridad social y las finanzas públicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que si no se toman medidas urgentes, a partir del 2050 el Estado deberá sacar ¢2,6 billones anuales para cubrir los déficits en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Seguro de Enfermedad y Maternidad. (SEM)

¿Y cómo nos afecta eso? A juzgar por las ideas que andan circulando, parece inevitable que haya recortes en los montos de pensión, que obliguen a los jubilados a pagar parte de su atención médica o que nazcan nuevos impuestos.

Y hablando de tributos, Hacienda confirmó que la recaudación sufrirá este año una severa caída de ¢228.000 millones respecto al 2025, debido a factores que el anterior gobierno no pudo manejar, como evasión, exoneraciones y desaceleración económica.

Lo anterior podría obligar al actual Ejecutivo a recortar gastos, endeudarse más, impulsar una reforma fiscal o combinar varias alternativas. En cualquiera de los escenarios, el afectado directo será el ciudadano, en especial el más desfavorecido.

Estos datos y otros más desenmascaran a la economía jaguar, un modelo que parece andar tan desorientado como un gato sin bigotes y cuyos evidentes desatinos han llevado al país a una zona de riesgo e incertidumbre.

Sus gurúes saben que el escenario es muy delicado. Por ello, se cuidan de no lanzar ataques que se les podrían revertir con facilidad y, aunque ya hablan de un paquete fiscal, evitan al máximo usar términos impopulares como “nuevos impuestos”.

Ya veremos qué nos plantean, ante tantos problemas, aquellos que vienen prometiendo desde hace cuatro años tener la cura. El simple hecho de que ahora busquen soluciones equivale a una aceptación de que la receta no ha funcionado como tanto lo maúllan.