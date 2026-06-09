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A la economía jaguar se le caen los bigotes

Resulta que, al disiparse el efecto analgésico de la pasada campaña electoral, comienzan a ser cada vez más frecuentes y severas las advertencias sobre el sombrío panorama económico que encara el país

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Por Ronald Matute

Estaba leyendo el otro día que los bigotes de los felinos son órganos muy sensibles que operan como una especie de radar natural y que resultan esenciales a la hora de movilizarse, cazar y comunicarse.








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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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