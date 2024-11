Un certificado de regalo no es la solución

El 24 de noviembre del 2023 compré una cocina en Siman de Escazú con un buen descuento, además de adquirir un año de garantía adicional a la que ofrece la compañía. En menos de un año comenzaron los problemas y tuve que hacer uso de la garantía. La tienda me ofreció la devolución del dinero mediante un certificado de regalo que solo puede utilizarse en la misma tienda. Sin embargo, el precio actual de las cocinas es mucho más alto que el que pagué hace un año, por lo que me exigen abonar la diferencia. Intenté aplicar la garantía directamente con el fabricante para evitar este gasto adicional, pero me informaron de que no es posible porque ya se emitió el certificado.

