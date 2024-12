Renovar una tarjeta del BCR es casi imposible

Mi tarjeta de crédito del Banco de Costa Rica (BCR) y las tarjetas adicionales de mi familia vencieron el 30 de noviembre. Llevo prácticamente un mes gestionando la renovación. He intentado realizar el trámite a través de la página en internet, por correo electrónico, por teléfono e, incluso, de forma presencial en dos sucursales, pero ha sido una labor infructuosa. Las personas que me han atendido no han sido capaces de brindarme una fecha concreta para la reposición. Es lamentable la indiferencia del BCR hacia una clienta que mantiene un excelente récord de pago.

