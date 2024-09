¿Qué pasa en el Minae?

Algo muy serio está pasando en el Minae. Su agenda parece estar enfocada en pasar por encima de los controles para satisfacer los deseos de los desarrolladores, que de alguna forma presuntamente hacen un lobby junto con el ministro Franz Tattenbach Capra para facilitar la construcción en sitios protegidos, como humedales y lagunas intocables, tales como Gandoca-Manzanillo, Sámara o playa Hermosa. Como si no fuera suficiente, se dio a conocer un plan para explotar oro en el Parque Nacional Corcovado. Espero que los valientes funcionarios que hacen valer las leyes de protección logren resistir. Las aves, los monitos, el jaguar, los cangrejos, las plantas y los árboles se lo van a agradecer. Como dice la canción de Adrián Goizueta: “Jaguar nocturno, dientes de luna, sopla en el viento la voz de alerta, que viene el monstruo boca de pala, cuerpo amarillo y ruedas de pata”.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Debido proceso

Se entiende que todos tienen derecho al debido proceso, pero estos duran años y, al final, a veces no se llega a nada. Lo que sucede en Gandoca-Manzanillo está clarísimo, así como los responsables y quienes, desde las esferas del gobierno, aparentemente ayudaron; sin embargo, se sigue discutiendo la investigación y el debido proceso.

Es el camino para que inescrupulosos se aprovechen y luego trabajen acogiéndose a cuantas leyes y procedimientos se lo permitan para dilatar y decir: “Lo que hoy es noticia mañana a todos se les olvida.



Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Motos para policías

Ya es hora de que el ministro de Seguridad Pública se dé cuenta de que el país está en manos del sicariato, y de que si ellos se movilizan en motocicletas, la Fuerza Pública debería hacerlo también, y que deben trabajar en jornadas de 24 horas en 3 turnos por grupos.

Muy pocas veces se detiene a tales delincuentes, ya que tienen la facilidad de huir en moto. El ministro debe dejar de limitarse a tareas de oficina. El director del OIJ, por el contrario, participa en operativos como un agente más.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Enredo bancario

Solicité al Banco Nacional la reactivación de una cuenta que hace años no utilizo porque reporté la tarjeta como robada y nunca solicité la reposición. Rechazaron el trámite porque en sus sistemas aparece que tengo una denuncia por estafa. Estoy asombrada. Según el banco, en el 2022 realicé varios retiros por ciertos montos y, por eso, la denuncia. Aunque les expliqué que me urge porque, sin eso, no me dan el trabajo, me enviaron al OIJ por un documento, y aparte debía presentarles una carta en la que la empresa pedía la apertura de la cuenta.

Seguí sus instrucciones, volví al banco y de nuevo me negaron la cuenta. Alegan que no les interesa tener tratos con personas como yo, “estafadoras”. Si por el Banco Nacional fuera, ya habría perdido el trabajo. Es frustrante y hasta molesto que, de buenas a primeras, me traten de estafadora. No merezco ese trato.



María Victoria Chavarría Solís, San Sebastián

Susto y agradecimiento

Sufrimos en agosto un gran susto con el tren que pasa detrás del Mall San Pedro. Sugiero instalar agujas para evitar un grave accidente. De paso, agradezco profundamente al ilustre ciudadano que estaba detrás del vehículo de nosotros, por su hidalguía al dar marcha atrás rápidamente para darnos espacio para retroceder también. Que Dios lo bendiga siempre.

Pablo E. González González, Montes de Oca

