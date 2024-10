Patrimonio perdido en el Liceo de Heredia

Visité mi querido Liceo de Heredia, recordé tiempos pasados y albergué la esperanza de encontrar aquello que había desaparecido hace unas décadas, pero tristemente no fue así. La majestuosa sala magna está muy bien cuidada, pero faltan las históricas fotografías de los directores, empezando por el primero, Arturo Torres, e ilustres educadores, como Roberto Brenes Mesén, Carlos Gagini, Joaquín García Monge y así hasta llegar a la de Marco Tulio Salazar, que recuerdo haber visto. Tampoco está la pintura original de Omar Dengo, que estaba al lado izquierdo del escenario. Asimismo, visité un rinconcito con poquitos elementos y un único platito de la inmensa y valiosa loza inglesa, que antes estaba colocada en una vitrina que cubría media pared del aula de cocina. ¿Dónde se encuentra este valioso patrimonio de la Escuela Normal y del Liceo de Heredia?

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Respuesta del BAC

Conversamos con doña Francella Sandoval para dar seguimiento a lo expuesto en su carta a la columna del 5 de octubre. Nos alegra informar que este caso se resolvió de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación

BAC no ha resuelto

Jessica Soto, del BAC, responde en esta sección que a mí se me “aclararon dudas sobre mi disconformidad”, lo cual no es cierto. Mi situación no es una duda, es una realidad. El sistema dice que no puedo transferir euros, pero yo no estoy transfiriendo euros. La semana pasada, estuve dos horas en la sucursal de El Cruce tratando de que me dieran una solución, sin éxito.

Enid Chacón Arce, Escazú

Espera sus ¢27.120

El Banco Nacional no ha dado respuesta al reclamo que presenté hace un año, cuando fui víctima de una estafa por un monto de ¢27.120. En las oficinas centrales alegan que el caso ha sido resuelto a mi favor, pero todavía no me han reintegrado el monto.

Gerardo Flores Granados, San Sebastián

Pantalla dañada y sin respuestas del almacén

Compré una pantalla en el almacén Jerusalén, la cual presentaba un daño. La llevé antes del vencimiento de la garantía y, desde entonces, no he tenido noticias de la empresa. Recurrí a la Dirección de Apoyo al Consumidor, pero los empresarios nunca acudieron a la conciliación. Me dicen que no hay nada más que hacer, y que si quiero, debo llenar un formulario y pagar un abogado para presentar la denuncia ante los tribunales.

Cristal Rodríguez Bolaños, San José

Trabajo a medias

El ministro Mauricio Batalla, en una entrevista con un programa radiofónico, aseguró que la señalización de la carretera de Santo Domingo hacia Tibás se realizaría en abril. En setiembre lo hicieron a medias, desde la McDonald’s hasta el cementerio. Pasaron por alto que la vía por la antigua Neón Nieto representa un gran peligro debido al constante tránsito de furgones, buses y todo tipo de vehículos, cuyos choferes se dirigen hacia San José, Moravia, Goicoechea y Montes de Oca.

Rita Roldán Rodríguez, Tibás

Agradecimiento

La semana pasada, publiqué una carta en La Nación acerca de una disconformidad y mala experiencia que tuve en un cajero del BAC. Un depósito no aparecía, así que recurrí a la tecnología: un chatbot, WhatsApp, etc., hasta que una ejecutiva se tomó el tiempo de atenderme por teléfono. Muchas gracias a Cindy Gómez, del área de Servicio III Soluciones; agradezco su paciencia, su tiempo y por demostrar que la atención personal es más eficiente que la electrónica.

Erick Gómez Torres, Hatillo 1

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.