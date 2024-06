Niños de Manzanillo esperan escuela desde el 2015

Desde el 2015, se ha postergado la construcción de la nueva escuela de Manzanillo. La actual se encuentra en pésimas condiciones y no puede ser reconstruida ni remodelada, ya que se encuentra en un terreno no asignado por las autoridades y, además, incumple con los requisitos de ley para hacer uso del fondo de infraestructura. Mientras tanto, los niños siguen recibiendo lecciones en condiciones inadecuadas. Las autoridades siguen dando excusas en lugar de soluciones. Asimismo, el Sinac se niega a otorgar los permisos, alegando que los terrenos se encuentran en zona de protección e incumplirían con la ley de la zona marítimo-terrestre y de protección de vida silvestre. En contraste, cada día salen camiones con tucas de dichas “zonas protegidas” que, al parecer, cuentan con los permisos del Sinac, bajo el argumento de que es desarrollo y crecimiento económico para la comunidad.

Stefannie K. Gordon Crooks, Talamanca

Inconvenientes debido a obras en la ruta 32

Es urgente que se concluya la ampliación de la ruta 32. Las autoridades deben prestar atención a estas preocupaciones para actuar de manera eficaz y dotar a la carretera de los mejores sistemas de señalización para evitar o disminuir los accidentes. La ruta 32 debe ser un ejemplo de progreso y no un obstáculo para los conductores. Debido a los trabajos, incluso a mí, como estudiante, me resulta difícil en ocasiones llegar a tiempo a mi destino debido a los cierres, la maquinaria en la vía, las demarcaciones de la pista e incluso la construcción misma. La situación es preocupante, y nadie hace nada al respecto. En cada kilómetro, nos topamos con un desvío que se convierte en una especie de videojuego, por así decirlo, porque debemos sortear los “obstáculos”, y a raíz de esto han ocurrido varios accidentes.

Gerald Pozo Martínez, Limón

Gestión de Coopenae

Recibí un mensaje de Coopenae, con cierto aire de reclamo, porque no estaba cuando fueron a buscarme para coordinar un pago. Les indiqué que no me habían llamado para coordinar la visita y me respondieron que es una política de ellos hacerlo así. Existen los correos electrónicos, el WhatsApp, el teléfono celular y los mensajes de texto. En lo personal, me sentí agredido. Por otro lado, el asunto se aclaró con una gestión por WhatsApp.

Óscar Roberto Gómez Mora, Goicoechea

Referéndum

Los costarricenses tendrán que estar muy alertas a los oscuros nubarrones que se ciernen sobre nuestra democracia, con el peligroso y antojadizo referéndum propuesto por Rodrigo Chaves, haciendo creer a los ticos que, de llevarse a cabo, ejercerán su poder de decisión, cuando en realidad lo importante no es votar, sino qué se propone votar. Aquí están de por medio desde cambios caprichosos y perversos en el control del gasto público hasta el financiamiento de proyectos multimillonarios que abren expeditos portillos para la corrupción.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

