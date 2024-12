Medicina privada sin ventaja

A una cita en la clínica de Asembis en barrio Aranjuez para mi nieto, llegamos 15 minutos antes; sin embargo, nos atendieron más de una hora después. ¿Para qué se paga un servicio privado si la atención es tardía y ni siquiera se disculpan? Nos tratan como si los costarricenses estuviéramos acostumbrados a la tardanza.

Erick Gómez Torres, San José

Mala decisión

El MOPT y el Conavi siguen tomando decisiones que demuestran que usan “la luz baja en lugar de la luz alta”, como debiera ser. Lo hicieron con las obsoletas rotondas que planearon para la ruta 32 y, ahora, con la disposición de posponer el intercambio en El Coyol de Alajuela para la lejana fecha que corresponda a la ampliación de la ruta 1. No digo que las dos que se construirán como OBIS urgentes no sean importantes, pero las empresas de la próspera Zona Franca Coyol enfrentan una emergencia debido a la falta de acceso. Invito a los jerarcas que tomaron esta “sabia decisión” a que intenten cualquier día de la semana ingresar desde San José. Sugiero llevar alimentos, agua, entretenimiento y, sobre todo, una sobredosis de paciencia.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Cancelación de compra

Volví a enfrentarme a la cancelación de una compra por parte de Walmart. Hice el trámite en línea, orden número 1481881395600-01, y, sin mayor explicación, la empresa decidió “cancelar el pedido”. Este tipo de acciones resultan decepcionantes y dejan mucho que desear en una empresa que debería priorizar la satisfacción del cliente. Estoy seguro de que, al igual que en la ocasión anterior, Walmart enviará una respuesta que no justifica lo sucedido.

Eduardo Antonio Montoya Solano, San Rafael de Heredia

Mejorar el servicio

El 4 de diciembre, en McDonald’s de Novacentro, me atendieron de mala manera. No me entregaron el tiquete porque la impresora se quedó sin papel. Tardaron más de 20 minutos en darme los alimentos, que no me los dieron en la mano sino puestos en el mostrador. Tuve que pedir a otro empleado los refrescos porque faltaban en la bolsa.

Julio César Rodríguez Cantillano, Goicoechea

Respuesta del Banco Popular

A don José Luis Valverde M. (Cartas, 4/12/2024), los compañeros de la agencia de Escazú lograron brindarle el servicio que requería. Agradecemos su comentario.

Graciela Vargas Castillo, experiencia al Cliente del Banco Popular

Respuesta del BAC

Conversamos con don Maynor Chaves Gómez para dar solución a lo que describió en su carta a la columna el 4 de diciembre. Nos complace informar que este caso se resolvió de manera satisfactoria. Lamentamos lo sucedido.

Jessica Soto Centeno, gerenta de Comunicación y Reputación

Guion populista

El lenguaje del populismo es muy notorio en Chaves y Cisneros, quienes lo siguen al pie de la letra cada vez que tienen un micrófono al frente. Frases como “pueblo de Costa Rica” y “el pueblo decide” denotan un guion deliberado que se intensificó después de la visita de Bukele al país, quien, de paso, debe haberle dado clases privadas a Chaves. El mandatario nunca dejó de hacer campaña. Por dicha, aún somos muchos más los que podemos leer entre líneas sus intenciones antidemocráticas y aún tenemos el poder de decisión en nuestras manos. Debemos crear un frente común para erradicar esta mala hierba que quiere destruir nuestra amada Costa Rica.

Silvia Vargas Vega, San José de la Montaña

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.