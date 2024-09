Los verdaderos siervos menguados

Se ha hablado mucho al respecto, pero parece que no se le presta suficiente atención. Los ataques y amenazas a periodistas e instituciones de los supremos poderes, así como la polarización, son señales inequívocas de los fines que persigue Rodrigo Chaves. Yo diría lo contrario de lo expresado por él: siervos menguados son todos los que lo acompañan en este gobierno y dicen que sí porque, de lo contrario, renuncian o los destituye.

Bernardino Rojas Sánchez

Guanacaste

Mujer de coraje

Doña Marta Acosta, a pesar de las ofensas que a menudo le lanza el presidente debido a su firme posición en el control de la Hacienda pública, a la larga coincide con la posición del Ejecutivo: “No hay cobija para tanta gente”. En términos sencillos, dijo que, respecto a las finanzas del Estado, la magdalena no está para tafetanes, aunque cabe la posibilidad de contraer más deuda para atender las demandas de los rectores y un odioso tercer punto: recortar el presupuesto en otra área. Sin embargo, en otras ocasiones, doña Marta ha hablado de la eficiencia de las universidades, un asunto que debe tomarse en serio, pues hay considerable admisión de estudiantes, pero pocas graduaciones desde el punto de vista cuantitativo. Además, las otras áreas sustantivas de investigación y acción social también pueden mejorar.

Orlando Morales Matamoros

Montes de Oca

Respuesta de Liberty

Confirmamos que el caso de doña Krysia Morales, reportado en la carta titulada “Señal inestable”, se resolvió tras una visita técnica a su domicilio, donde se realizaron las mejoras necesarias para el correcto funcionamiento de su servicio. Doña Krysia expresó su satisfacción por la colaboración brindada para solucionar el inconveniente.

José Pablo Rivera Ibarra

Director de Comunicaciones de Liberty CR

Problema resuelto

Hace unos días, por este medio, presenté una queja porque el INS me negó una póliza, aduciendo que solo la otorgaban para vehículos de cuatro ruedas; sin embargo, después de eso, se comunicaron conmigo y me ayudaron a solucionar el problema.

Óscar Ugarte Soto

Desamparados

Régimen del IVM

No es justo culpar a las familias de la situación del IVM por tener menos hijos. La responsabilidad también recae en las grandes empresas que optan por contratar menos personal, no por falta de mano de obra, sino para reducir costos. Menos colaboradores humanos significa ahorrar en salarios y, por ende, no contribuir a las pensiones, a la CCSS y a las instituciones recaudadoras que desempeñan un papel crucial para asegurar que se siga apoyando el sistema social que nos brinda asistencia en momentos difíciles y garantiza una pensión digna en nuestra vejez.

Cornelia Christine Neck Buehler

San José

Agradecimiento

Contrario a la opinión negativa que se tiene de algunos empleados públicos, puedo dar fe de que existen colaboradores que marcan la diferencia y son servidores ejemplares. Lo constaté en la sucursal de la CCSS, en Desamparados, donde pude apreciar las labores que ejecutan los funcionarios. Mención especial merece Jesús Araya, quien me ayudó con prontitud, seriedad y muy buen trato en las gestiones. Mi más sincero agradecimiento por su valiosa colaboración con nuestra empresa; su dedicación y compromiso han sido fundamentales para concluir a tiempo con nuestra solicitud.

Óscar Campos Castro

Curridabat

