Los católicos anhelamos pastores cercanos

Más que eventos para sostener templos, lo que necesitamos son celebraciones que acerquen a las personas a la fe y fortalezcan su vida cristiana

Por Redacción de La Nación

Me uno respetuosamente a la carta enviada por el señor Carlos Jiménez Rodríguez (13/09/2025). Comparto su reflexión en cuanto a que aún no se percibe un cambio significativo en la Iglesia, tal como lo solicitó el papa Francisco. Nuestra Iglesia, lejos de abrirse más a los fieles, continúa mostrando cierta rigidez.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

