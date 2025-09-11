Cartas

Húyale a esta ruta nacional durante los próximos meses

Cualquier viaje que implique pasar por el puente de los lagartos, en Tárcoles, puede convertirse en una pesadilla

Por Redacción de La Nación

El fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, la familia decidió ir a playa Bejuco. La ida, el día viernes, no fue tan caótica como el regreso. El desastre total fue el domingo 17 de agosto, cuando la presa empezaba a pocos kilómetros de playa Bejuco y tardamos casi dos horas y media para llegar al puente de los lagartos y casi tres horas al restaurante El Jardín. Todo, porque a la empresa constructora se le ocurrió trabajar en un fin de semana largo.








