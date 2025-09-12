Cartas

El fútbol, un claro espejo de nuestra realidad como país

Costa Rica debe dejar de vivir de sus logros del pasado para reconocer que hoy somos un país inculto, empobrecido, domesticado, sin ideas, crédulo, tomado por el crimen organizado y gobernado por políticos incapaces

Por Redacción de La Nación

Costa Rica vive todavía de mitos y logros del pasado. Nos seguimos creyendo la Suiza centroamericana, el país más culto y bien gobernando, el de grandes exportaciones y el mejor fútbol en el área. Sin embargo, la realidad es otra: somos un país trasnochado, inculto, empobrecido, domesticado, sin ideas, crédulo, peligroso, de mafias y pandillas, tomado por el crimen organizado y en manos de políticos incapaces. Lo más lamentable es que en nuestros pueblos, barrios y calles abundan los vagos, sinvergüenzas, viciosos, maleantes y líderes corruptos.








