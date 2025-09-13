Cartas

Mi amigo de hace 50 años se volvió tonto y, aunque es ateo, ahora tiene un mesías

Sigo asombrado del grado de fanatismo y de odio que el presidente, con su vocabulario soez, les ha inculcado a sus seguidores sectarios

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Uno de mis mejores amigos desde hace casi 50 años, profesor universitario, funcionario bancario y gran contador de chistes, se volvió tonto. Lástima su intelecto, porque hoy es solo un tonto defensor del presidente. Me critica porque compro y leo La Nación, La Teja y la Extra casi todos los días, porque veo noticias en Teletica y Repretel, y escucho radio cuando conduzco.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.