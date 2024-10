Inseguridad bancaria

Un rebajo en mi cuenta corriente efectuado el 21 de octubre no me fue notificado, por lo que no pude rechazarlo. Según el Banco de Costa Rica (BCR), se trata de una compra realizada a las 9:29 p. m. ese día, en un comercio ubicado en San Pedro de Montes de Oca por ¢1.480. Misterioso, ¿no? Y fácilmente comprobable si el negocio estaba abierto o si yo estaba comprando o durmiendo en mi casa. Al final, el funcionario del BCR me da como solución rellenar un formulario, que me envía al correo electrónico, y generosamente me ofrece que en 30 días me devolverán mi dinero. Lo interpreto como la aceptación de un error del banco. Es inconcebible que cometan el error y yo tenga que trabajar y esperar para resolverlo.

