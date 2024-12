El tren que Centroamérica admiró y Costa Rica abandonó

Es urgentísimo reactivar el tren eléctrico que chispeaba al pasar por San Pedro, aunque no se detenía allí. Este tren fue un ejemplo para toda Centroamérica en la década de los ochenta, hasta que Figueres lo eliminó durante su nefasta presidencia para favorecer el negocio de furgones. Estos destruyen las carreteras, generan contaminación acústica y ambiental, y, además, son utilizados como medio de transporte para el narcotráfico. ¿Cómo es posible que hasta el año entrante no sean capaces de reparar el daño en la línea férrea? El tren de la Northern movilizó todo tipo de carga en contenedores de frontera a frontera y también fue un excelente medio de transporte de pasajeros a destinos como Puntarenas, Cartago, Turrialba y Limón. Todo esto fue antes de que destruyeran el parque Braulio Carrillo para cometer otro gravísimo error, que luego repitieron con la ruta 27.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Elecciones en Uruguay

Una frase de José Mujica dice más que mil palabras: “La única libertad está en la cabeza y se llama voluntad. Y si no la utilizamos, no somos libres. Esto hay que entenderlo”. El triunfo del Frente Amplio en Uruguay demuestra que las alianzas hechas con buena voluntad y a favor del pueblo no generan ganadores ni perdedores. El llamado sincero a la unidad nacional y al diálogo por el bien de todos los uruguayos, realizado por el nuevo presidente, refleja una notable madurez política. Bien lo señala el editorial de La Nación del miércoles 27 de noviembre, titulado “Cambio seguro en Uruguay”. La negociación política con la oposición será clave y una gran lección para toda América. Esto demostrará que, como bien dice Mujica, “nadie se salva solo”.



Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Extradición

La reforma del artículo 32 de la Constitución es desafortunada y se debe a errores tanto de la Sala Constitucional como de los legisladores. Este artículo, que se refiere a la pena de destierro, no debía modificarse. La extradición de nacionales ya está contemplada en el artículo 31, y Costa Rica ha celebrado numerosos tratados internacionales que regulan esta materia. La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 96 bis, establece que los tribunales penales de juicio se constituirán con uno solo de sus miembros para conocer procesos de extradición. Lo que realmente se necesita es actualizar la Ley de Extradición para incluir nuevos delitos, lo cual requiere una reforma al Código Penal. Dado el contexto de globalización, hacer una lista cerrada de delitos causantes de extradición podría ser insuficiente. Lo más adecuado sería determinar estos delitos en función de la pena de prisión, estableciendo un límite que el legislador defina con base en estudios técnicos.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Felicitación

Felicitaciones a Andrés Vega Valerio por obtener la máxima calificación en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Las universidades ofrecen una gran cantidad de buenas oportunidades, por lo que le conviene conocerlas y aprovecharlas: becas, préstamos de libros, tiquetes para desayunar, asistencia de profesores, exámenes físicos realizados por estudiantes próximos a graduarse, servicios médicos, entre muchas otras. Yo aproveché varias de ellas y las agradecí infinitamente. Antes no existían centros de capacitación para el examen de admisión como los que hay hoy. Recuerdo que me presenté sin saber nada sobre él. Fue ahí donde, por primera vez, vi la palabra “analogía”. Estudié en un colegio nocturno de Alajuela y, gracias a Dios, logré obtener muy buenas calificaciones para ingresar a la carrera de Ingeniería.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.