Desconsideración hacia persona con discapacidad

Oceánica de Seguros me envió la cotización de los repuestos para mi vehículo después de un accidente, y debieron entregarlos el 15 de agosto. Sin embargo, el 12 me informaron que el búmper y la rótula no son para mi auto. Trasladaron la fecha de entrega al 11 de setiembre, por lo que solicité que se me otorgue nuevamente el beneficio del auto sustituto durante siete días. Les envié la certificación de Conapdis, que explica que, debido a la colisión y a problemas médicos, debo acudir a citas constantemente. No he recibido respuesta. Las personas con discapacidad merecemos un poco más de respeto y empatía. Voy a estar sin vehículo casi tres meses. Esperaba, como mínimo, que aprobaran nuevamente el auto sustituto, pero claramente necesitan mejorar su consideración hacia las personas con discapacidad.

