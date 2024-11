Claro movió una antena y la señal se perdió

El cambio de una torre celular de Claro que se encontraba dentro de una propiedad afecta a quienes vivimos en el barrio San Bosco. Movieron las antenas a un poste a solo 50 metros de distancia, pero no está funcionando. Claro era el único operador que nos funcionaba, pero ahora no tenemos señal celular. Soy cliente de Claro Fibra y telefonía, por si desean coordinar alguna prueba.

Álvaro Rojas González, Ciudad Colón

Respuesta de Caja de ANDE

Con respecto a los comentarios expresados por nuestra accionista Lil Jiménez Reyes en este medio el día 21 de octubre, tal como lo solicitó, la gerencia de Caja de ANDE le brindó respuesta.

Carmen Martínez Cubero, gerente de Caja de ANDE

Fiscal general

Los garrafales errores cometidos por la Fiscalía General en el caso Turesky, cuyos investigados por narcotráfico quedaron libres debido a que la fiscala a cargo no presentó la acusación, eran motivos suficientes para la destitución de Carlo Díaz, a lo cual se suma ahora el tráfico de influencias para el nombramiento de su pareja. ¿Qué otra falta espera la Corte para revocar su nombramiento?

Jorge Marchena Rosabal, Tres Ríos

Póliza para el gabinete

Resulta evidentemente sospechoso el antiético blindaje que Rodrigo Chaves pretende hacer de todo su gabinete ante eventuales causas por uso de fondos públicos, daños ambientales y hasta extradiciones, entre otras. El gobierno ha desmantelado sistemáticamente la policía antidrogas en nuestras fronteras y descuidado la instalación de escáneres; la droga fluye por APM Terminals y Caldera, la Academia de Guardacostas la trasladaron a Pococí y se debilitó el cuerpo élite a cargo del combate del narcotráfico en Drake. ¿Necesitamos más advertencias de que nos hundimos en un narco-Estado?

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Cambio en términos

Soy cliente de Scotiabank desde hace cinco años y me otorgaron tres préstamos. En el 2020, durante la pandemia, me ofrecieron tres meses sin pagar la cuota y la ampliación del plazo por tres meses más. Pero este año me dijeron que debo pagar las tres cuotas completas que no aboné durante la pandemia. El banco no está cumpliendo con lo que me ofreció.

Clever Calderón Jiménez, Uruca

Precio de los medicamentos

Sobre el exagerado precio de las medicinas y lo que se podría hacer, pienso que tal vez sería factible, si lo permiten las normas de la OMC y los tratados de libre comercio, creados supuestamente para favorecer a los habitantes, que el gobierno, por algún medio adecuado, incluya en la canasta básica una lista mínima de medicamentos. ¡Querer es poder!

Freddy Pacheco León, Heredia

Abandono juvenil

No deja de sorprenderme la poca atención que pedagogos y psicopedagogos prestan a la proposición de Ludwig Wittgenstein, según la cual “los límites del lenguaje son los límites del mundo", es decir, si no poseemos un lenguaje portentoso y fluido, el mundo será tan diminuto que apenas será comunicable.

Es evidente que, si, por ejemplo, leo el Quijote y me entero al mismo tiempo de su contexto histórico, de la vida de su autor e investigo el significado de las palabras que ignoro, no solo aumentarán mi lenguaje y mis posibilidades sintácticas y semánticas, sino que el mundo adquirirá nuevos matices.

Algo parecido ocurre con el aprendizaje de las matemáticas, pues formular algebraicamente una situación teórica o práctica nos permite ver los intersticios que antes eran puntos ciegos para un inexperto en relaciones entre variables dependientes.

Sin embargo, pareciera que docentes y padres de familia están más preocupados en ser compadres y amigos de los jóvenes que en ser sus maestros.

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

