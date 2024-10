Cita en la CCSS fue pospuesta sin justificación

Tenía cita el 19 de abril para una limpieza con láser en el ojo derecho, pero la cancelaron y la reprogramaron para el 7 de octubre. Sin embargo, faltando tres horas para el procedimiento, la trasladaron a setiembre del 2025. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no saben que soy un ser humano, persona mayor y con catarata?

Fabián Méndez Rodríguez, Coronado

Costo de la guerra

Quienes se empeñan en destruir el mundo, en vez de construir uno cada día mejor, deberían pensar su actitud negativa ad infinitum y empezar a buscar vías de diálogo para dejar a nuestros sucesores un mundo de paz y tranquilidad. ¿Cuántos miles de millones cuesta la destrucción causada por un alienado Vladímir Putin, en su obsesión por destruir a Ucrania, y cuánto vale la destrucción de los males producidos en Rusia por las locuras del zar moderno? ¿Cuánto ha gastado el Estado de Israel para defenderse de sus agresores? La ONU, la OEA y la Unión Europea encarnan el ejemplo del más rotundo fracaso de los organismos internacionales en su misión de procurar la paz universal.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

Conavi

Una jueza revocó la medida cautelar que traslada por decreto vías nacionales a las municipalidades. Se solicitó una medida cautelar, provisionalísima, alegando que la decisión del gobierno afecta el funcionamiento de las municipalidades, lo cual es cierto.

La Sala Constitucional ordenó al Conavi, en el 2022, la reparación de la carretera nacional de Puriscal, Turrubares y Garabito, pero nunca lo hizo. Parece que el Conavi carece de planificación estratégica. Hoy, tenemos un recurso de amparo y gestiones legales ganadas por la desobediencia del Conavi, que pertenece al MOPT, pero sigue sin cumplirlas, a pesar de que han pasado más de dos años.

Javier Quirós Morera, San José

Cobro injustificado

Liberty Hogar me factura por un número de celular que no pedí ni tengo, por lo que he realizado múltiples gestiones para que lo eliminen. Mis solicitudes nunca han sido contestadas y siguen cobrando y llamando. Solicito a Liberty que corrija la facturación del mes actual. Solo voy a cancelar lo que me corresponde por mi plan.

Omar Valverde Chinchilla, Desamparados

Contra las drogas

Es excelente la labor de la SERT en Purral de Goicoechea, donde desarticularon bandas locales de narcomenudeo y decomisaron armas y drogas; además, explicaron a los niños de la escuela la importancia de la prevención de las drogas y el peligro del consumo y el tráfico. Fue una experiencia muy valiosa que no olvidarán y que posiblemente influya en su futura profesión como luchadores contra el narcotráfico.

Marjorie González Gómez, Curridabat

El fenómeno de la frustración

Es preocupante lo que está sucediendo, sobre todo en los colegios, donde la violencia está creciendo. Aunque la violencia y la guerra siempre han existido, se supone que el ser humano ha evolucionado, mejorando su educación y su forma de ver las cosas. La tecnología también llegó con la promesa de mejorar nuestro estilo de vida.

Desde mi perspectiva y la de otros estudiosos, no se está atendiendo adecuadamente la psiquis del ser humano. Hemos dejado de lado el cerebro, nuestro principal motor. Los jóvenes no están desarrollando una alta tolerancia a la frustración; de hecho, lo que predomina es una baja tolerancia. La frustración es inevitable, pero se aprende a manejarla y convivir con ella.

Este es un trabajo que debe asumir el MEP. Es necesario incluir psicología educativa en el currículum escolar, porque la violencia doméstica que los estudiantes posiblemente están viviendo en sus hogares los lleva a cometer graves errores, que tal vez pudieron haberse evitado. Un currículum enfocado únicamente en exigencias académicas, con profesores que posiblemente enfrentan las mismas dificultades, no está dando frutos. Nos estamos hundiendo poco a poco.

Ana Yuri Obando Jácamo, Limón

