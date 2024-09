Celebrando los 75 años del Tribunal Supremo de Elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones es el viento fresco de nuestra democracia. Hay que unir los 75 años de su creación con el primer laboratorio de nuestra institucionalidad electoral: los comicios escolares y colegiales. Allí, debe nacer el respeto a las opiniones, el amor por la libertad, el aceptar las derrotas y las victorias. Es trascendental saber fomentar la escucha y la capacidad de entender las voces contrarias como elemento fundamental de la vida en libertad y para la mejora de nuestra democracia. Los maestros tienen un trabajo vital para construir el respeto futuro entre los ciudadanos y la fuerza de la democracia. Todo se inicia por lo pequeño, agradeciendo a los que madrugan en el país el día de las elecciones para abrir una mesa electoral. Gracias a los miles que también celebran este aniversario.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Paradas sin señalización

En la acera del Palacio Municipal de Goicoechea, de unos cien metros, no hay rótulos que identifiquen las rutas ni los sitios de parada. Los pasajeros corren hacia donde el bus se detenga, pero este arranca antes de que lo alcancen y tienen que esperar al próximo, que se detiene donde estaban los pasajeros antes.

Solicito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que coloque rótulos, pues por el lugar pasan los buses de Coronado, Moravia y Guadalupe y los de sus numerosos ramales. Además, se necesitan aleros y asientos para no soportar el ardiente sol y las tormentas.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

Préstamo y pensión

El Banco Popular me está dejando sin pensión. Tenía un crédito hipotecario con Coopeservidores, lo pagaba con mi pensión y me quedaban unos ¢45.000 al mes. Al pasarlo al Banco Popular, aumentó en ¢18.000 y, además, tengo que pagar la cuota antes del último día del mes. Me están cobrando setiembre sin que el mes finalice. Es un atropello a mi salud y a mi situación socioeconómica. No les importa si uno tiene que comer.

Orlando M. Marín Hernández , Heredia

Atropello a la libertad de expresión

La actuación de Rodrigo Chaves en la conferencia de prensa del miércoles, contra dos periodistas, ambos llamados David, lo retrata de cuerpo entero. Los costarricenses no podemos permitir que se coarte la libertad de expresión. Basta de pachucadas e irrespeto. Dijo Morelos, líder de la independencia mexicana: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

José María Quiros Alfaro, Puntarenas

Vías en mal estado

Las carreteras de Puriscal, Turrubares, Parrita y Garabito no se construyen de forma integral ni sostenible. Solo reciben mantenimiento sistemático. Aproximadamente 650 kilómetros no están asfaltados y se siguen tratando con medidas mínimas, utilizando lastre.

Por más recursos de amparo que se presenten y que la Defensoría de los Habitantes nos dé la razón, de nada sirve si la situación no mejora. Se incumplen las sentencias, y nos quitan minutos de vida que no se recuperan. El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no funciona y comete un atropello contra la población todos los días.

Desde hace mucho tiempo nos quejamos de esta institución, porque actúa a vista y paciencia del presidente de la República, de la Sala Constitucional, de la Defensoría de los Habitantes, y pareciera que a sus funcionarios no les preocupa la grave crisis que atraviesa una parte del país debido al mal estado de las carreteras nacionales.

Bibiana Brenes Vargas, Puriscal

Ruido ensordecedor

A propósito de la denuncia que, por este medio, hizo un vecino de una calle cercana al Country Club, por el ruido causado por las vagonetas, durante varios años en la ruta 206, en Goicoechea, el escándalo empieza en la madrugada y se prolonga hasta casi el atardecer. Se han puesto denuncias, pero sin resultados. Si alguien sabe cuál es el procedimiento para resolver el problema, agradecería su consejo.

Alexandra Vargas Sibaja, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.