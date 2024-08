Casi $20.000 extraídos en cuestión de minutos

El 17 de abril, fui víctima de fraude electrónico. En horas de la tarde, intenté ingresar a mi cuenta empresarial del Banco de Costa Rica, como todos los meses para realizar pagos y transferencias, y el sistema me enviaba mensajes de error. Acudí rápidamente a la sucursal, donde, durante la espera, comencé a recibir correos extraños sobre la creación de cuentas que nunca había solicitado. Después de alertar al personal, logré bloquear las cuentas, pero el daño ya estaba hecho: $19.950 habían sido transferidos en cuestión de minutos. La respuesta del Banco de Costa Rica fue alarmante. No solo la comunicación ha sido casi nula, sino que el proceso no ha sido claro ni transparente. Después de proporcionarles todos los documentos, pruebas y denuncias, y asegurarme de que en 30 días iba a obtener respuestas, han pasado más de 120 días y sigo siendo burlada por el BCR. Este caso ha sido tratado con múltiples excusas y fallos.

