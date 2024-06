Cancha donde empezaron tres futbolistas está en muy mal estado

Grandes deportistas se han criado en las comunidades de Limón y pulido sus talentos en sus plazas. Por eso, estoy preocupado por las condiciones en que se encuentra la de mi vecindario, Pacuare Viejo. El Comité de Deportes ha embellecido varios espacios, pero debe proceder del mismo modo en dicha cancha.

Deportistas como Rashir Parkins, Kenyel Mitchell y Derrickson Quirós son algunos de los que tuvieron sus inicios en la plaza de Pacuare Viejo, pero es un espacio para el disfrute de la comunidad en general.

Saymon A. Olivas Aguilar, Limón

Medicina privada

Fui a una cita con un odontólogo recomendado por Medismart, y me enviaron donde otro especialista. La atención costaba ¢60.000 y debía ir a cuatro citas. Recurrí a otro profesional, quien me dijo que con una limpieza profunda y algo de atención a las encías se arreglaba. En otra ocasión, por un dolor de tendones, fui al CIMA. Llevé mi propia radiografía y me recomendaron unas inyecciones sin informarme sobre el precio. Cuando mi esposa fue a pagar, la factura ascendía a ¢440.000. Casi me da un infarto.

El mal, 24 horas después, persistía. Me curé haciendo ejercicios en una piscina. Uno se queja a Medismart y no hay seguimiento. Y lo peor, para dejar de ser miembro, debo pagar dos meses más.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Animales atropellados

Como residente en Pacuarito de Siquirres, soy testigo de la ampliación de la ruta nacional desde su comienzo y conozco los problemas que ha habido, incluidos los continuos atropellos de animales y los inexistentes pasos seguros para ellos.

Lastimosamente, he visto armadillos, venados, serpientes, perezosos, osos hormigueros e incluso perros atropellados. Ni quiero pensar en todos aquellos accidentes que no he presenciado. Se estima que son más de mil animales muertos al año desde que comenzaron las obras.

“Como parte de las medidas de mitigación ambiental, la ruta 32 contará con 28 pasos de fauna terrestres y 20 pasos aéreos, para facilitar el cruce seguro de los animales silvestres”, dice el Conavi, pero ¿dónde están los pasos?, y en las partes donde se declara que se finalizó la ampliación, ¿por qué no se ven? En promedio, deberían colocar uno cada 1,9 kilómetros.

Elbert A. Garita Zapata, Limón

Entrega retrasada

Tienda Ekono no me ha entregado la compra hecha el 28 de mayo y tampoco responden mis mensajes enviados por correo electrónico. En las políticas de entrega, se menciona que el máximo de espera son siete días.

Óscar Valverde Valverde, Cartago

Sin agua ni ingenieros

La atención al usuario en la sucursal de Acueductos y Alcantarillados de Escazú es inmejorable y la respuesta a los trámites, sumamente lenta. Los 10 días del procedimiento se han prolongado casi dos meses y el personal está atado de manos mientras el ingeniero no firme el documento de respuesta. El supuesto recambio del recurso humano no puede ni debe afectar al usuario.

José Luis Valverde Morales, Escazú

Cortina de humo

A dos años de la administración Chaves no se ven obras concretas, excepto sus frecuentes diatribas, confrontaciones públicas, ocurrencias e improvisaciones.

Si respetando el marco jurídico tuviera un rumbo definido con planes y proyectos claros en los ministerios y otras entidades públicas, no sería necesario perder el tiempo y recursos valiosos en un referéndum, de cuya viabilidad ni el mismo Poder Ejecutivo está seguro.

El referéndum propuesto será a la vez una cortina de humo y un puñal de doble filo. Lo primero, para distraer a la opinión pública y tapar la infértil labor gubernamental. Lo segundo, para ignorar las disposiciones establecidas por el marco jurídico en lo que a contratación administrativa y levantamiento de obra pública concierne.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

