El Sistema de Verificación de Identidad (VID) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no almacena datos sensibles o información personal que comprometa la seguridad de los ciudadanos como circula erróneamente en redes sociales.

El servicio VID, implementado en el país desde 2015, permite verificar la identidad mediante la captura de la huella dactilar en un dispositivo móvil. Esta se compara con la registrada la última vez que la persona tramitó su cédula.

Luis Alberto Monge, jefe del Departamento de Comercialización de Servicios del TSE, explicó que la huella se convierte en una característica numérica, se transmite al Tribunal, se compara, se devuelve el resultado y el aplicativo borra de su memoria esa información.

“No queda registrado en la galería de fotos, archivos de descarga o los servidores, absolutamente nunca almacenamos información de ningún tipo. Los únicos datos a los que tenemos acceso es al nombre, número de cédula y la huella que registró previamente, no hay información sensible”, indicó.

El aplicativo se conecta a un servidor del TSE a través de Internet, donde están alojadas las credenciales del usuario. Al ser un sistema conectado, no hay almacenamiento en ningún lado. La información se transmite por un canal cifrado, y el Tribunal hace la comparación en su base de datos, a la que nadie tiene acceso. El resultado se devuelve cifrado y la comunicación siempre está protegida.

El Sistema de Verificación de Identidad del TSE no almacena datos sensibles ni información que comprometa la seguridad ciudadana, como erróneamente señala una publicación que circula en redes sociales.

¿Cómo funciona el sistema de verificación?

El sistema de Verificación de Identidad (VID) permite corroborar la identidad de los usuarios mediante el cotejo de sus huellas dactilares con tecnología biométrica sin contacto. La herramienta escanea la huella con la cámara de un teléfono celular y la compara con la registrada la última vez que la persona tramitó su cédula.

Tras el escaneo, la huella en vivo debe coincidir con la registrada. Si coinciden, el sistema confirma la identidad y envía una imagen de la cédula del usuario para mayor certeza. Si no coinciden, el sistema indica que no se puede confirmar la identidad, ya sea por una suplantación de identidad, que se utilizó otro dedo, o que la huella está desgastada, tiene cicatrices o está sucia. En estos casos, no se envía ningún dato.

Anteriormente, el sistema funcionaba con un lector de huellas conectado como dispositivo USB a una computadora. Ahora, el mecanismo de verificación se realiza con la cámara de un celular o tableta.

LEA MÁS: TSE ofrece servicio para detectar uso de identidad falsa

¿Qué usos se le da al sistema de verificación?

Monge dijo que actualmente este sistema se usa solo en el Tribunal. Sin embargo, está disponible para organizaciones e instituciones públicas y privadas que deseen verificar la identidad de sus clientes. Eso sí, deben adquirir e implementar el sistema del TSE, no podrán tener uno propio.

“El mayor uso ha sido en el sector bancario y comercial. Empresas que otorgan créditos, cadenas de tiendas de línea blanca, cooperativas, asociaciones, bancos y financieras lo utilizan. También se emplea en organizaciones con acceso restringido, como laboratorios especializados y notarios que lo usan para protocolizar documentos como traslados de propiedad, escrituras o matrimonios”, agregó el vocero.

La implementación del sistema se realizó mediante un convenio con Radiográfica Costarricense (Racsa), que desarrolló la aplicación denominada BIOmetric ID.

Quienes deseen adquirir el sistema pueden solicitarlo al Departamento de Comercialización de Servicios del TSE o al Departamento de Gestión Comercial de Racsa, a través de sus sitios web y líneas telefónicas.

La Nación ofrece de forma gratuita todos los artículos del proyecto #NoComaCuento. Si quiere suscribirse a este diario, haga clic en este enlace.

Usted puede formar parte de este proyecto enviándonos información que le parezca falsa o poco confiable al WhatsApp 6295-9070 o al correo nocomacuento@nacion.com.

También puede recibir nuestras publicaciones directamente en su celular uniéndose a este grupo de WhatsApp.