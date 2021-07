NoComaCuento: CNE desmiente supuesta alerta de terremoto para los próximos días

No hay alerta de terremoto para los próximos días El científico Esteban Chaves explicó que no hay forma de prever cuál será la magnitud del próximo gran sismo en el país, ni de pronosticar cómo se manifestará, aunque los especialistas permanecen vigilantes.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) desmintió un audio en el que se anuncia una supuesta alerta de terremoto para los próximos días.

“Es importante recordar que los sismos no se pueden predecir. Lo importante es estar preparados”, indicó la institución.

De la misma forma, el sismólogo Esteban Chaves, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), afirmó que la grabación que se difunde en chats de WhatsApp es alarmista y carece de credibilidad.

En el audio, un hombre afirma que las instituciones públicas se preparan para enfrentar un terremoto “entre hoy y mañana”.

“Mi esposa trabaja en la Caja del Seguro y hoy tuvieron una reunión temprano con la Comisión Nacional de Emergencias. No quieren alarmar a la población porque no quieren. Se espera un terremoto, no se mencionó nunca un temblor; se espera un terremoto entre hoy y mañana”, dice la persona.

Chaves explicó que cualquier información que circule en redes sociales sobre predicciones sísmicas no es de fiar, sin importar si da fechas o no.

“No estamos prediciendo, el Ovsicori al menos, que es una institución seria, encargada del monitoreo sismotectónico del país, no está prediciendo la ocurrencia de ningún terremoto, ni para hoy, ni para mañana, ni para ningún día”, afirmó el investigador.

Para el especialista, es posible que estas especulaciones se reproduzcan a causa de la información incompleta que tienen algunas personas sobre la actividad sísmica del país.

Lo que sabemos sobre el próximo gran sismo

Chaves comentó que el Ovsicori ha procurado educar a la población sobre el potencial sísmico que tienen algunas regiones, como la península de Nicoya y la de Osa. Esta última tiene un ciclo sísmico de 40 años, el cual está próximo a cumplirse.

Como el último gran evento en ese lugar se produjo en 1983, la probabilidad de que ocurra otro sismo de magnitud importante está presente conforme se acerca la marca de las cuatro décadas.

Sin embargo, “el hecho de que se cumplan 40 años, no quiere decir que vaya a ocurrir como reloj a los 40 años”.

A modo de ejemplo, Chaves mencionó que la falla de San Andrés, en California, tiene un periodo de ocurrencia estimado en 100 años, y aunque ya transcurrió más de un siglo desde el último gran movimiento, no ha ocurrido uno nuevo.

El científico explicó que tampoco hay forma de prever cuál será la magnitud del próximo sismo en el país, ni de pronosticar cómo se manifestará o los daños que podría causar, aunque los especialistas permanecen vigilantes.

“Nosotros tenemos el registro sísmico y geodésico y monitoreamos y evaluamos eso todos los días. Si viéramos un cambio abrupto, anormal en las señales, nosotros seríamos los primeros en declarar que algo está pasando, porque no nos podemos guardar ese tipo de información”, aseguró Chaves.

Aún así, la probabilidad de que los expertos puedan alertar por adelantado sobre un sismo es muy baja, pues, según el sismólogo, el 99% de las veces, estos eventos ocurren sin previo aviso.

Y en realidad, en Costa Rica, cada día se registran más de 30 temblores. Por eso, el Oviscori llama a que las personas estén siempre listas, pero sin angustiarse ni dejarse llevar por informaciones alarmistas.

La CNE, además, realiza simulacros cada año. El del 2021, está programado para el miércoles 11 de agosto a las 7 p. m.

Las empresas y familias pueden participar, para lo cual, solo deben inscribirse en el sitio www.simulacro.cr.

Fuentes consultadas

-Comisión Nacional de Emergencias

-Esteban Chaves, sismólogo del Oviscori

