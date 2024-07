Micitt no está contactando por WhatsApp para ofrecer puestos de empleo

El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) no está ofreciendo empleos por plataformas virtuales como WhatsApp. Se trata de una estafa.

El Departamento de Gestión Institucional y Recursos Humanos del Micitt detectó cinco casos en el primer semestre del año en los que se usa el nombre de la institución para ofrecer puestos falsos. Las víctimas son mujeres jóvenes, recién graduadas y vecinas de zonas rurales.

El caso más reciente involucró a una joven de 24 años, quien fue contactada por un hombre que se identificó como Leonardo Jiménez, director del área administrativa del Micitt, y le ofreció un puesto en el área de Relaciones Internacionales del ministerio.

La afectada relató a La Nación que al principio le generó desconfianza por la manera informal como la contactaron, pero el supuesto funcionario le comentó que en la universidad donde estudió le dieron su contacto.

Según dijo, Jiménez le envió un documento con una oferta laboral del Micitt como asesora en Asuntos Internacionales, bajo régimen de confianza. Le explicó las tareas del puesto y el funcionamiento interno del ministerio, lo que le generó confianza.

“Acordamos una primera entrevista por Microsoft Teams, en una segunda reunión me dijo que me contrataba. En el tercer encuentro virtual me enseñó un contrato y me siguió explicando temas de la institución, los documentos tenían los logos del ministerio y del gobierno”, relató la joven, quien prefirió mantener su anonimato.

En la última reunión, la muchacha mencionó que había sufrido acoso en su anterior trabajo y temía que ocurriera algo similar en el nuevo puesto. Luego de este comentario, el “reclutador” la bloqueó.

“Habíamos acordado que el lunes 15 de julio me tenía que presentar en el Micitt a las 7:30 a. m., por obvias razones no lo hice. Decidí ir después a las 9 a. m. a las oficinas del ministerio y me confirmaron que, efectivamente, se trataba de una estafa. Los logos que utilizan son viejos y en el ministerio no trabaja ninguna persona con el nombre de Leonardo Jiménez”, explicó.

Micitt confirmó que cinco mujeres han recibido mensajes similares a estos, donde les envían un contrato con una oferta de empleo falsa, como el de la imagen de la izquierda.

La joven añadió que quien la contactó no tenía un fin de perjuicio económico, por lo que sospecha que se trata de una red de secuestro que cita a sus víctimas en una hora y lugar específicos. Acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a presentar la denuncia, pero “no quisieron proseguir con el proceso porque no existió daño económico o abuso sexual”.

Orlando Vega, viceministro del Micitt, afirmó que todos los puestos disponibles en esa cartera se publican en las dependencias de transparencia y recursos humanos del sitio web www.micitt.go.cr y en sus redes sociales oficiales.

“Los procesos de reclutamiento no se hacen por WhatsApp o mensajes instantáneos. El Micitt solo contacta mediante correos electrónicos oficiales y las pruebas se realizan de forma presencial en Zapote”

“En caso de ser llamado a una entrevista virtual, el reclutador se identificará con su nombre y cargo, y tendrá la cámara encendida. Si recibe alguna oferta de empleo sin haber participado en un proceso, denúncielo al teléfono 2539 2200″, concluyó.

