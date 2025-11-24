Mi Bienestar

Vasectomía: 6 verdades que un urólogo explica sobre la cirugía, efectos y reversión

Un urólogo explica cómo se realiza la vasectomía, qué efectos tiene, cuáles son los riesgos reales y si puede revertirse. Conozca esta guía antes de decidir.

Por Yucsiany Salazar
La reversión de la vasectomía es posible, pero su éxito depende de los años transcurridos desde la cirugía.
La reversión de la vasectomía es posible, pero su éxito depende de los años transcurridos desde la cirugía. (Canva/Composición de Canva)







