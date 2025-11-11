Ciencia

Madre queda embarazada nueve meses después de vasectomía de su esposo: ‘Lloré día y noche’

Una mujer quedó embarazada tras confiar en la vasectomía de su esposo y retirar el DIU. Descubrió la gestación al notar una protuberancia abdominal.

Por O Globo / Brasil / GDA
Una madre de tres hijos quedó embarazada tras la vasectomía del esposo. Había retirado el DIU solo un mes antes de descubrir el embarazo. (@evelyncarvalhoo_/Instagram)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

