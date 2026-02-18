Mi Bienestar

Ir a la playa puede dañar su salud visual más de lo que imagina, a menos que siga estos consejos

Sol, arena, viento y agua salada pueden afectar seriamente la salud visual. Un oftalmólogo explica los riesgos de la radiación UV, las infecciones y cómo proteger sus ojos de la mejor manera. Conozca los detalles.

Por Yucsiany Salazar
La radiación ultravioleta se refleja en el agua y la arena, aumentando la exposición ocular incluso en días nublados.
La radiación ultravioleta se refleja en el agua y la arena, aumentando la exposición ocular incluso en días nublados. (Canva/Composición de Canva)







