¿Qué hacer cuando un perro está envenenado? Consejos y acciones a evitar según un experto

¿Ha visto un perro envenenado y no sabe qué hacer? En esta nota le compartimos algunos consejos que pueden ayudar al animalito y qué acciones debe evitar en ese momento angustioso, según el doctor veterinario Matteo Kareb Protti Consumi, vocero del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica (Colvet), en una entrevista concedida a La Nación.

Antes de hablar sobre lo que se aconseja hacer cuando un perro está envenenado, es importante reconocer cuáles fueron las causas que lo llevaron a esa intoxicación. El doctor Protti explica que un incidente de este tipo se puede dar por tres motivos: envenenamiento por sapo, por rodenticidas (pesticidas para matar a los roedores) y por organofosforados (insecticidas, medicamentos y agentes nerviosos).

Envenenamiento por sapos

Este caso ocurre cuando un perro entra en contacto con ciertos tipos de sapos que secretan toxinas a través de la piel, las cuales pueden causar síntomas muy característicos como encías irritadas, color rojizo, convulsiones severas o movimientos musculares irregulares. La duración de este envenenamiento varía según la relación entre dosis y peso del animal, indica el médico veterinario.

¿Qué se debe hacer cuando un perro se envenena por un sapo?

Una vez que se detecte que el animal se envenenó con un sapo, se debe colocar boca abajo y lavar las encías con abundante agua, evitando que el líquido ingrese por la nariz. Asimismo, se debe llevar de inmediato al médico para que administre anticonvulsivantes o atropina (antídoto) por vía intravenosa. Sin embargo, Consumi señala que el tratamiento puede variar dependiendo de cada caso.

Si no puede llevarlo a alguna veterinaria, ya sea porque el incidente ocurrió en la madrugada o no conoce un lugar en ese momento, priorice la observación del animal, evite que se golpee la cabeza si convulsiona, colóquelo en un lugar seguro y acolchonado, y limpie su nariz para que no aspire sus babas.

Envenenamiento por rodenticidas

El envenenamiento por rodenticidas es altamente tóxico y puede provocar problemas de salud graves o la muerte de un perro si no se trata de inmediato. Los rodenticidas son anticoagulantes, es decir, causan hemorragias al interferir con la capacidad de coagulación de la sangre. Este envenenamiento podría durar hasta cuatro meses.

Los efectos se pueden notar en el animal a los tres, cuatro o cinco días desde que consumió el veneno. El can puede presentar sangrado en las encías, recto, uñas o nariz.

¿Qué se debe hacer cuando un perro se envenena por rodenticidas?

El doctor enfatiza que, cuando un paciente come veneno para roedores, el propietario debe notificar y llevarlo al médico veterinario, quien determinará si es necesario un lavado gástrico o si se inyecta vitamina K para ayudar a restaurar la capacidad de coagulación del cuerpo.

Envenenamiento por organofosforados

El envenenamiento por organofosforados ocurre cuando los perros ingieren o entran en contacto con pesticidas que contienen compuestos tóxicos que provocan convulsiones y descoordinación al caminar.

¿Qué se debe hacer cuando un perro se envenena por organofosforados?

Si el animal se intoxica por un insecticida que le cayó en el cuerpo, se aconseja bañarlo de inmediato con abundante agua para reducir la absorción. Asimismo, ante las convulsiones se puede usar como tratamiento la atropina.

¿Qué no se debe hacer cuando un perro está envenenado?

A continuación, le presentamos algunas acciones que debe evitar cuando un perro está envenenado, según el médico veterinario Protti:

No le dé carbón activado o agua al perro, especialmente si no está consciente, porque puede generarle otros problemas graves y retrasar la atención veterinaria crucial.

No le dé leche con limón o algún otro producto que irrite aún más el tracto gastrointestinal y no contrarreste la mayoría de los venenos.

No induzca el vómito; solo si es necesario, el médico veterinario recurrirá a realizar un lavado gástrico.

Recomendaciones para evitar que un perro se envenene

Ahora, le brindamos algunos consejos para evitar que un can se envenene, según Consumi:

Si coloca rodenticidas en su hogar, recuerde que las ratas lo movilizan, por lo que un perro podrá encontrarlo, al igual que los niños.

Si fumiga la casa, evite que el animal vaya a los sitios donde se aplicó el químico.

Es importante tener el contacto de un médico veterinario que atienda las 24 horas del día para cualquier emergencia.