Vecinos de Cachí preocupados por envenenamiento de perros, gatos y animales silvestres

Este perrito apareció envenenado este martes por la mañana en barrio Cuatro Calles, en Santiago de Paraíso. Foto: Fernando Gutiérrez

Los vecinos de Cachí, en Cartago, acudieron este martes por segunda ocasión al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar el envenenamiento de sus perritos, gatos, gallinas e incluso animales silvestres. En los últimos 45 días, el Grupo Bienestar Animal de Cachí asegura que unos 10 animales han muerto en circunstancias que deben ser investigadas al amparo de la Ley de Bienestar Animal.

Este martes, por la madrugada, aparecieron envenenados un perro y un gato en barrio Cuatro Calles, en Santiago de Paraíso y esto los obligó a movilizarse de nuevo. Angie Mora, fundadora del Grupo Bienestar Animal de Cachí, afirmó que en esta zona hace meses hay reportes de envenenamientos; sin embargo, la semana pasada hubo una intoxicación masiva donde murieron animales silvestres.

Una semana antes, “mi suegra encontró un perro envenenado en la madrugada, nosotros creíamos que solo era ese, pero al día siguiente encontramos veneno en el comedero donde todos los vecinos le ponemos comida a los animales, en las mañanas llegan gallinas y pizotes a comer y muchos de ellos murieron”, agregó.

Esta es la segunda denuncia que presentan al OIJ, la primera se presentó el 22 de marzo del 2022; no obstante, la agrupación sostiene que el Organismo no tomó medidas pues se les indicó que para proceder eran ellos (los vecinos) quienes debían realizar la necropsia de los animales.

“Nosotros tenemos resguardado un pizote en la veterinaria que hay que realizarle la autopsia, nosotros no podemos hacerlo porque no se puede manipular la evidencia, son ellos los que tienen el lugar respectivo y autorizado para esto, no tendría validez si lo llevamos a cualquier doctor”, mencionó Mora.

Unos cuantos vecinos de Cachí, en Cartago, se manifestaron en su comunidad para pedir que se investigue el envenenamiento de animales domésticos y silvestres en la zona. Foto: Fernando Gutiérrez.

Este martes ocurrió la misma situación, de acuerdo con Mora, la Policía Judicial les comunicó que no podían proceder con la denuncia, si no realizaban la necropsia de los animales intoxicados. Esto los motivó a manifestarse en las calles de la comunidad, con el apoyo de la Fundación Canina de Costa Rica (ACAN).

Al respecto, Rubén Rodríguez, presidente de ACAN, confirmó que como organización están apoyando al Grupo de Bienestar Animal con esta denuncia, pues es responsabilidad del Organismo realizar la investigación correspondiente para dar con los supuestos implicados en el caso. “Hicimos una ampliación de la denuncia presentada para insistir que no somos nosotros quienes vamos a realizar la necropsia del animal, entonces logramos que la ampliación de la denuncia si incluya ahora inspección ocular”.

OIJ acudió al sitio

Precisamente, mientras se realizaba la manifestación, Hellen Hernández, coordinadora del Grupo Bienestar Animal de Cachí, confirmó que agentes del OIJ recogieron los cuerpos de los animales intoxicados para realizar la necropsia que determinará la sustancia utilizada para envenenarlos.

“Aunque agradecemos la respuesta del OIJ y la Fuerza Pública, esperamos que a esta situación se le dé seguimiento, dimos datos valiosos del presunto culpable que ya tiene antecedentes en este aspecto pero que no ha enfrentado los Tribunales porque a sus vecinos les da miedo hablar”, indicó.

El OIJ levantó este martes los cadáveres de dos animales presuntamente envenenados para analizar la causa de muerte. Foto suministrada por Fernando Gutiérrez

La rescatista Angie Mora aseguró que tienen identificados a dos posibles sospechosos de la comunidad, que tienen pájaros silvestres en la casa y que ya es sabido que no les gustan los animales.

“Ese día en la noche que pasó lo del envenenamiento del perro, mi cuñada venía de estudiar y se topó a un señor que vive cerca del comedero de animales, ella lo vio cruzando la calle con una bolsa, no sabemos qué llevaba en la bolsa, pero sí se han visto e incluso amenazan a la gente con envenenar a los animales”, relató.

[ Vecinos denuncian que hombre ha envenenado 20 gatos y perros en barrio herediano ]