Zonas de Pérez Zeledón quedarán sin luz este sábado: estos son los detalles

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Rivas, Pérez Zeledón, este sábado por poda y mantenimiento. Conozca comunidades afectadas y horarios

Por Silvia Ureña Corrales
Comunidades como San Gerardo y Guadalupe en Rivas estarán sin luz este sábado por trabajos del ICE, foto Adrian Soto (Adrian Soto)







