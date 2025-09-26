Zonas de Pérez Zeledón quedarán sin luz este sábado: estos son los detalles

Comunidades como San Gerardo y Guadalupe en Rivas estarán sin luz este sábado por trabajos del ICE, foto Adrian Soto

Los vecinos de varias comunidades del distrito de Rivas, en Pérez Zeledón, deberán prepararse para un corte programado en el suministro eléctrico este sábado 27 de setiembre de 2025.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará trabajos de poda de árboles y mantenimiento preventivo en la zona, lo cual obligará a interrumpir el servicio durante siete horas continuas.

La suspensión iniciará a las 7 a.m. y se extenderá hasta las 2 p.m., afectando a los poblados de Rivas, Guadalupe, San Gerardo y Herradura.

Se recomienda a las personas afectadas desconectar sus aparatos eléctricos antes y durante el corte, además de tomar previsiones para asegurar el abastecimiento de agua, especialmente en hogares que utilizan bombas eléctricas.

Para más información sobre cortes programados en otras localidades, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas

