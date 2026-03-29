¿Visitará las playas esta Semana Santa? Esto es lo que encontrará en las principales rutas hacia destinos turísticos del país

En el tramo entre Barranca y Limonal en la vía hacia Guanacaste persisten desniveles, barreras y otros materiales pese a que se suspendieron las obras.

Si entre sus planes está visitar alguna playa del Pacífico o Caribe costarricense durante esta Semana Santa, conocer el estado de las rutas que lo llevarán a esos destinos es parte primordial del plan.

La buena noticia es que la mayoría de obras viales en estas rutas se suspendieron desde el viernes anterior para facilitar el traslado de los vacacionistas y procurar la seguridad de trabajadores y conductores.

No obstante, aunque no habrá trabajos en ejecución en algunas de estas carreteras, aún encontrará cambios en la circulación producto de los arreglos que se realizan, así como materiales expuestos, barreras de contención temporales, ausencia de demarcación o maquinaria detenida en los puntos de trabajo.

Una de las obras más importantes que quedó en suspenso es la ampliación del tramo de la Interamericana norte entre Barranca y Limonal. Ahí los dos frentes de trabajo avanzaban principalmente en corta de árboles y movimientos de tierra; así como colocación de pilotes para conformar uno de los pasos a desnivel en San Gerardo de Chomes y conformación y construcción de taludes.

Debido a que en esa sección ya había obras inconclusas desde hace tres años, a lo largo de ese trayecto de 50 km existen desniveles y cambios de carriles en la circulación, por lo que lo recomendable es manejar con precaución.

En esa misma ruta, pero en el tramo de la Bernardo Soto, también se detendrán las labores que se ejecutan desde enero en los intercambios de Grecia y San Ramón.

Una situación similar se toparán quienes viajen hacia la provincia de Limón, por la ruta 32, en esa vía había al menos cinco obras de distinta naturaleza en ejecución. En el cerro Zurquí, se trabaja en la demarcación, así como la estabilización de un muro por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), mientras que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aún mantenía la instalación de postes para iluminar ese paso de montaña. Esas labores también se suspenderán desde este lunes.

Algunos tramos en la ruta 32 se encuentran con secciones de pavimento cerradas lo que reduce el tránsito a un solo carril. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En esa misma vía, pero en el tramo entre el cruce hacia Río Frío y Limón, aún hay dos obras mayores como parte del proyecto de ampliación de la carretera. Estas se ubican en Siquirres, donde se trabaja en un muro de contención y accesos al centro de ese cantón y en Batán de Matina, donde se está reconstruyendo la rotonda, pues la anterior no cumplía con las especificaciones técnicas para el tránsito seguro de vehículos pesados.

Ese es el punto de mayor cuidado en esta ruta, ya que debido a ese arreglo, los vehículos que viajan en sentido de Limón a San José deben transitar un tramo de casi un kilómetro en contravía.

En ese trayecto, los usuarios además deben tomar en cuenta que algunos carriles hay “paños” de pavimento cerrado, debido a carpetas asfálticas que deben reemplazarse por motivos de calidad, lo que obliga a reducir el tránsito de dos a un carril por sentido; de ahí que se pide respetar los límites de velocidad y la señalización.

Si más bien su destino es el Pacífico central o sur, los trabajos de rehabilitación en el puente sobre el río Tárcoles también estarán suspendidos.

Aunque desde mediados de marzo ya se habían completado los arreglos en la losa de concreto y pavimentación de la capa de rodadura, lo que permitió habilitar el tránsito a dos carriles antes de lo previsto, en el puente aún quedan pendientes algunas labores que obligarán a realizar nuevos cierres.

Estas suspensiones del tránsito se harán después de la Semana Santa y en horarios nocturnos, en fechas que serán informadas con anticipación.

En la ruta Costanera, además se suspendieron labores de estabilización en varios taludes cerca de Caletas, que ocasionaban cierres parciales en ese tramo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), agregó que también en la capital se ordenó la suspensión de trabajos en los pasos elevados de los Hatillos 6 y 8, así como el arreglo del puente sobre el río María Aguilar, en Circunvalación. Adicionalmente, durante toda la Semana Santa no se aplicará la restricción vehicular por placas en el casco central de San José.

“Aunque la maquinaria no estará en ninguno de los proyectos, es importante que los conductores manejen con precaución y respeten la señalización que se mantendrá en cada uno de estos puntos”, agregó el Ministerio.

Según el detalle brindado por esa entidad, todas las labores se reanudarán el lunes 6 de abril de 2026.