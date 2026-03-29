El País

¿Visitará las playas esta Semana Santa? Esto es lo que encontrará en las principales rutas hacia destinos turísticos del país

Mayoría de obras se suspenderán para evitar presas, pero debe tomar en cuenta todo lo que podría encontrar en carretera

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Por Patricia Recio
Ruta 1 recorrido
En el tramo entre Barranca y Limonal en la vía hacia Guanacaste persisten desniveles, barreras y otros materiales pese a que se suspendieron las obras. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Ruta 32Barranca-LimonalTárcolesRutas a las playas
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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