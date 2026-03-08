Nuevo túnel y paso elevado toman forma en ruta 1: Así avanzan los intercambios de Grecia y San Ramón

El intercambio de San Ramón contempla un túnel que permitirá el acceso desde la ruta hacia ambos sectores de ese cantón.

Un nuevo túnel y un paso a desnivel comienzan a tomar forma en la carretera Bernardo Soto.

Otras dos obras similares podrían comenzar a ejecutarse antes de que finalice este año.

Se trata de los intercambios en Grecia y San Ramón que recibieron orden de inicio a finales de enero. Actualmente, estas obras registran avances en tareas como movimientos de tierra y compactaciones de material.

También podrían dar inicio este año los pasos vehiculares para permitir el acceso en esa misma ruta, pero en el Coyol y Naranjo.

En el caso de los dos que se encuentran actualmente en ejecución, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, informó de que ambos proyectos tienen un costo que oscila entre los $10 millones y $15 millones. Su plazo de ejecución es de un año y medio por lo que deberían estar listos en el segundo semestre del 2027.

Zeledón aseguró que en El Coyol la empresa adjudicada trabaja en demolición de viviendas que habían sido expropiadas previamente.

Según dijo el ministro, el contratista presentó una propuesta de optimización de diseño que elimina la necesidad de un tercer nivel y la sustituye por dos retornos: uno 200 metros antes del intercambio y otro 200 metros más adelante.

De esa forma, explicó Zeledón, se descongestionaría el cruce hacia El Coyol de Alajuela

El jerarca explicó que se tiene previsto construir esos dos retornos antes de empezar la obra del intercambio para generar menor impacto pues esa intersección es muy transitada.

Por su parte, el intercambio de Naranjo aún está pendiente de la firma de contrato y de completar expropiaciones.

La proyección del MOPT es que las obras den inicio en los próximos meses y finalicen el próximo año al igual que los otros tres pasos.

“Para el 2027, los vecinos de San Ramón, Naranjo, Grecia y el Coyol podrán transitar por los nuevos intercambios, lo cual reducirá mucho los tiempos de espera y los accidentes”, prometió el jerarca.

Meco trabaja en movimientos de tierra y compactación de material en el intercambio de Grecia. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Detalle de obras

El proyecto en Grecia incluye un intercambio a dos niveles en la intersección con la autopista Bernardo Soto y la ruta secundaria 154, además de rampas o ramales que comunicarán las dos vías.

También tendrá aceras, espaldones, cordón y caño y zonas verdes. Esa obra está a cargo de la empresa MECO.

En la entrada de San Ramón está previsto construir un paso inferior que permitiría a los habitantes de ese cantón integrarse a la ruta mediante rampas y carriles de aceleración y desaceleración.

La intención es que esa vía atraviese la ruta 1 por debajo para evitar expropiaciones debido a que existe una importante cantidad de viviendas y comercios. Los trabajos son ejecutados por Ingeniería Estrella.

En Naranjo, se construirá otro intercambio sobre la carretera Bernardo Soto con el propósito de evitar los cruzamientos entre la ruta 1 y la Ruta 141 sobre la radial Naranjo.

Esta es la previsión de cómo quedaría el intercambio vial en Naranjo, en la ruta 1. (Cort/MOPT)

Ese paso a desnivel contará con rampas de aceleración y desaceleración que le darán salida y entrada a los conductores que se desplazan entre esa ruta y Naranjo. Esta obra estará a cargo de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC).

En el Coyol, inicialmente, se había previsto construir un intercambio a tres niveles. Sin embargo, cuando se anunció la adjudicación de la obra, se indicó que el tercer nivel, que mejoraría el flujo entre la ruta 1 y la ruta 27, quedaría solo en diseños.

Posteriormente, el jerarca adelantó que ya no sería necesario debido a la ingeniería de valor propuesta por la empresa Conansa, que es la que está al frente de esa obra.

Los pasos a desnivel de Grecia, San Ramón y Naranjo se licitaron en un paquete de obras que se adjudicó a las empresas Meco, Ingeniería Estrella y CHEC, respectivamente.

Los tres tienen un costo de $30 millones y son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El del Coyol tendrá un costo de $18 millones y es financiado con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Esas cuatro intersecciones formaban parte de las obras impostergables del proyecto San José-San Ramón, cuyo plan integral contempla otras 16 intersecciones.