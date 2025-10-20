Virus respiratorios tienen al Hospital de Niños con 146% de ocupación

El Hospital de Niños es un centro centinela que ayuda a vigilar el comportamiento de los virus respiratorios en el país.

El Hospital Nacional de Niños (HNN) reporta una ocupación del 146,27% de las camas destinadas a la atención por virus respiratorios.

Datos suministrados por el Ministerio de Salud señalan que durante la última semana hubo 98 internados, con una capacidad de 60.

Esto obliga al centro médico a reconvertir camas que usualmente están destinadas a otras condiciones de salud para cubrir la demanda de las enfermedades respiratorias.

El HNN agrupa los casos de la Gran Área Metropolitana (GAM) y los más graves de otras zonas del país. Los casos más leves fuera de la GAM son tratados en los hospitales locales y solo los más severos califican para un traslado al HNN.

El Ministerio de Salud tomó los virus que más han circulado durante las primeras 40 semanas del año (que finalizaron el 4 de octubre).

Para esta fecha, el rinovirus (causante de resfríos o catarros) era el virus de mayor circulación, seguido del metapneumovirus y en tercer lugar circula el virus sincitial respiratorio (VSR).

Esta es la evolución de los virus respiratorios en Costa Rica hasta inicios de octubre. El rinovirus está en primer lugar, seguido del metapneumovirus y del sincitial respiratorio. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Las primeras 40 semanas del año contabilizaron 1.913 menores internados por virus respiratorios en el HNN.

El más común es el rinovirus, con 814 (el 45,7%), seguido de la influenza, con 209 (10,9%) y de la parainfluenza, con 208 (10,9%).

En cuarto lugar, está el VSR, con 206 (10,8%). Este virus retrasó su pico este año, pero lleva cuatro semanas de aumento constante. Está en un nivel más bajo que en los meses de octubre de los últimos siete años, pero ya muestra un aumento.

Esta es la evolución durante el año del virus sincitial respiratorio en Costa Rica. Se comparan los años entre 2017 y 2025. En 2025 ya comienza a verse su aumento, pero sigue siendo más bajo que otros años. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

Este virus es particularmente importante, porque es la principal causa de muerte en los menores de dos años, y es más agresivo en los primeros seis meses de vida.

Para reducir el riesgo por el virus sincitial, a finales de mayo se comenzó a vacunar a las embarazadas contra este patógeno. A través de la placenta, ellas transmiten anticuerpos a su bebé y este nace con la protección.

En cuestión de dos meses y medio, la vacuna había llegado a 6.000 mujeres.

Prevenir virus respiratorios

Estas son las recomendaciones de los especialistas para prevenir los virus respiratorios: