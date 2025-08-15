El País

¿Funciona vacunar a embarazadas para proteger bebés del virus sincitial respiratorio?

Este país comenzó a vacunar en marzo de 2024 y ya tiene los primeros resultados ‘en la vida real’, en esta nota les contamos

Por Irene Rodríguez

La vacuna contra virus sincitial respiratorio (VSR) comenzó a inyectarse en Costa Rica en junio pasado en mujeres entre las 32 y 36 semanas de gestación. La meta es vacunar a 50.000 mujeres para que estas protejan al bebé a través de la placenta. Al 10 de agosto, 5.927 costarricenses ya la habían recibido.








