Pico de enfermedades respiratorias se retrasa este año, pero no baje la guardia

El pico de enfermedades provocadas por virus respiratorios propio de la estación lluviosa se ha retrasado este año, según datos compartidos este viernes por el Ministerio de Salud. Sin embargo, los especialistas recuerdan la importancia de mantener la guardia alta y las medidas preventivas.

“Actualmente el pico de casos respiratorios se corrió varias semanas, esto ha llevado a un comportamiento diferente”, cita el Boletín Epidemiológico difundido por la entidad.

LEA MÁS: ¿Funciona vacunar a embarazadas para proteger bebés del virus sincitial respiratorio?

Cuando se observan los virus con mayor circulación en lo que va del año, en la semana 37 (que finalizó el 13 de setiembre), los de mayor circulación eran rinovirus (causante de la mayoría de resfríos y catarros), el SARS-CoV-2 (causante de la covid-19) y el metapneumovirus en tercer lugar.

El virus de la influenza, que fue el mayoritario entre mayo y julio, ya descendió al de menor circulación. Esto es producto de la vacunación y de las personas que una vez contagiadas adquirieron inmunidad transitoria para infecciones futuras durante los próximos meses.

Este gráfico muestra la evolución de los virus respiratorios en Costa Rica en lo que va del año. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Una dinámica que llama la atención es la del virus sincitial respiratorio (VSR), que regularmente ocupa los primeros lugares en esta época. En 2024, cuando el sincitial también se retrasó, ya en setiembre había mostrado un incremento y para la semana 36 ya era el segundo de mayor circulación. En cambio, en 2025 está de cuarto.

El Hospital Nacional de Niños (HNN) también ha visto este impacto, 2025 ha sido el de menor circulación de VSR a la semana 36, cuando se comparan los datos desde 2017.

Este gráfico muestra el impacto del virus sincitial respiratorio en los últimos años en el Hospital Nacional de Niños. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿A qué se debe esto? Para Salud todavía es temprano como para atribuirlo a la vacuna que se administra desde junio a las embarazadas y que ya han recibido 7.655 madres.

“Se espera que el efecto de la vacunación se vea en los próximos meses; por esta razón, es que los casos de VRS han estado aumentando en las últimas semanas, pero en proporciones menores que otros virus”, cita el boletín.

En las primeras 36 semanas del año esta ha sido la distribución de los virus que más internamientos han provocado en el HNN:

Rinovirus: 48,2%

Influenza: 12,9%

Parainfluenza: 9,8%

Virus sincitial respiratorio: 8,6%

Adenovirus: 7,6%

Metapneumovirus: 6,2%

SARS-CoV-2: 5,8%

Coronavirus: 0,9%

¿Cómo prevenir virus respiratorios?

El retraso del pico de virus también es un buen momento para reforzar las medidas preventivas.