Vacuna contra virus sincitial respiratorio ya llegó a 6.000 bebés de Costa Rica a través de sus madres

La vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) ya protegió a 5.927 bebés costarricenses.

Sus madres se vacunaron durante su embarazo y a través de la placenta (en las últimas semanas de gestación) y la leche materna (después de su nacimiento) les transfieren anticuerpos que los protegen contra el virus respiratorio más letal en los dos primeros años de vida. A esto se le conoce como inmunización pasiva.

Los anticuerpos maternos protegen al bebé durante los primeros seis meses de vida, periodo en el que corre mayor riesgo de enfermar gravemente debido a que su sistema inmunitario no está completamente desarrollado.

“En época de lluvias es muy importante la prevención de los virus respiratorios y, dentro de estos, el virus respiratorio sincitial, para lo cual ya contamos con una vacuna en nuestro país que se aplica a las embarazadas después de la semana 32”, explicó Joaquín Bustillos Villavicencio, experto en salud materno-fetal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Samira Jalet Quesada, primera mujer que fue vacunada en Costa Rica, hoy ya tiene a su bebé con ella y aseguró que es un niño saludable y fuerte.

“Invito a todas las mamás que puedan vacunarse para protegerse a ellas y proteger a sus hijos e hijas”, subrayó esta mamá primeriza.

Virus agresivo

El VSR es de los más agresivos para la población infantil.

En una entrevista anterior, Marcela Hernández De Mezerville, infectóloga del Hospital Nacional de Niños (HNN), afirmó a La Nación que en 2023 hubo 763 hospitalizados, en 2024, 651 y al 19 de abril de 2025 se contabilizaron 77. En años anteriores, como 2019, los internamientos llegaron a 1.328.

Solo en el HNN hubo siete muertos en 2023, tres en 2024 y uno a junio de 2025.

Además, un estudio entre 2014 y 2017 en el mismo hospital indicó que en este periodo se internaron 8.902 menores, de los cuales 2.523 requirieron cuidados intensivos. Además, cuando se revisaron todos los menores que requirieron terapia intensiva, el 80% tenían VSR.

En este lapso, 76 niños perdieron la vida.

Datos del Ministerio de Salud señalan que, a la semana 31 de 2025 (que finalizó el 2 de agosto) era de los de menor circulación, superado por otros como rinovirus, covid-19, metapneumovirus y parainfluenza. El pico de este virus usualmente es entre setiembre y octubre, por lo que la vacuna ya tendría protegidos contra las complicaciones a los hijos de mujeres vacunadas.