Vacuna contra virus sincitial respiratorio ya llegó a 6.000 bebés de Costa Rica a través de sus madres

Esta vacuna funciona como inmunización pasiva: se vacuna a la embarazada y ella transmite anticuerpos por placenta y leche materna

Por Irene Rodríguez

La vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR) ya protegió a 5.927 bebés costarricenses.








Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

