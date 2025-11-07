(Video) Conductor intenta avanzar entre protesta de cuidadores frente a Casa Presidencial y se desata altercado

Un conductor intentó avanzar con su vehículo en medio de la protesta que realizan cuidadores de pacientes con enfermedades en fase terminal o de menores de edad gravemente enfermos, frente a Casa Presidencial, en Zapote, lo que provocó un altercado con los manifestantes la tarde de este viernes.

Según los manifestantes, el automóvil se acercó al grupo que cerraba parcialmente el paso y, al intentar continuar la marcha, golpeó a uno de los participantes de la protesta.

La situación generó gritos y reclamos hacia el conductor, quien salió del vehículo, mientras la Fuerza Pública se acercó para intervenir.

Los cuidadores se mantienen desde hace varios días en las afueras de Casa Presidencial para exigir al Gobierno la convocatoria del proyecto de ley que permitiría habilitar fondos extraordinarios destinados al pago de licencias para quienes deben dejar de trabajar para atender a pacientes en condición grave o terminal.

