Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2025 y la fecha del depósito del aguinaldo

La CCSS anunció las fechas del aguinaldo y la última pensión IVM del año. Ambos pagos serán en noviembre y diciembre.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó las fechas de los dos pagos finales del 2025 para los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Entre estos depósitos se incluye el aguinaldo, el cual será entregado junto con la pensión correspondiente a noviembre.

Para recibir el dinero, los pensionados deben tener una cuenta bancaria activa y registrada ante la CCSS.

Las fechas establecidas para los pagos son:

Noviembre : viernes 28 ( incluye el aguinaldo )

: viernes 28 ( ) Diciembre: martes 30

La institución recordó que el aguinaldo de 2025 se depositará el viernes 28 de noviembre, junto con la pensión de ese mes, por lo que no se realizará un depósito separado.