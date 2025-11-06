El País

Vea el calendario de pagos de pensión que faltan en 2025 y la fecha del depósito del aguinaldo

Solo restan dos pagos de pensión en el 2025 y uno incluye el aguinaldo: verifique las fechas oficiales de la CCSS

Por Damián Arroyo C.
La CCSS anunció los depósitos de pensión IVM de setiembre a diciembre 2025, incluyendo el aguinaldo en noviembre.
La CCSS anunció las fechas del aguinaldo y la última pensión IVM del año. Ambos pagos serán en noviembre y diciembre. (Canva/Canva)







