CCSS anunció cuándo se pagará el aguinaldo 2025 a los pensionados: verifique su cuenta bancaria

La CCSS anunció que el pago del aguinaldo 2025 se girará junto con la pensión de noviembre. Verifique que su cuenta esté activa.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el aguinaldo 2025 de las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se depositará el viernes 28 de noviembre, junto con el pago mensual correspondiente a noviembre.

Este depósito doble beneficiará a miles de pensionados del régimen administrado por la Gerencia de Pensiones.

La CCSS reiteró que el pago del aguinaldo forma parte de los derechos adquiridos por las personas pensionadas y sus beneficiarios. Además, recordó la importancia de verificar que las cuentas bancarias estén activas y correctamente registradas, para evitar atrasos en la acreditación.

El régimen IVM también contempla aumentos semestrales en enero y julio, así como la cobertura del Seguro de Salud para todas las personas afiliadas y sus beneficiarios inscritos.