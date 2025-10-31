CCSS anunció cuándo se pagará el aguinaldo 2025 a los pensionados: verifique su cuenta bancaria

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el aguinaldo 2025 de las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se depositará el viernes 28 de noviembre, junto con el pago mensual correspondiente a noviembre.
Este depósito doble beneficiará a miles de pensionados del régimen administrado por la Gerencia de Pensiones.
La CCSS reiteró que el pago del aguinaldo forma parte de los derechos adquiridos por las personas pensionadas y sus beneficiarios. Además, recordó la importancia de verificar que las cuentas bancarias estén activas y correctamente registradas, para evitar atrasos en la acreditación.
El régimen IVM también contempla aumentos semestrales en enero y julio, así como la cobertura del Seguro de Salud para todas las personas afiliadas y sus beneficiarios inscritos.