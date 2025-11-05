Estas son las fechas en las que pagarán el aguinaldo 2025 en Costa Rica

Pago del aguinaldo 2025 en Costa Rica varía según el sector. Revise las fechas y conozca cómo calcular el monto que le corresponde.

El aguinaldo 2025 en Costa Rica se pagará en diferentes fechas según el sector laboral. Este salario adicional, obligatorio para todas las personas trabajadoras con al menos un mes laborado en una misma empresa, debe entregarse dentro de los primeros veinte días de diciembre.

El Ministerio de Hacienda programó el depósito del aguinaldo para el viernes 5 de diciembre, dirigido a los trabajadores del sector público y a los pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

Por su parte, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que las personas pensionadas bajo el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) recibirán su aguinaldo el viernes 28 de noviembre, junto con el pago correspondiente a ese mes.

En el sector privado, las empresas tienen como plazo límite el sábado 20 de diciembre para realizar el pago.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

Toda persona trabajadora tiene derecho al aguinaldo, sin importar si labora por tiempo indefinido, contrato a plazo fijo, obra determinada o por horas o días.

El único requisito es haber trabajado al menos un mes continuo con la misma persona empleadora, esto según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sanciones por incumplimiento

Cuando la persona empleadora no paga, se atrasa o cancela un monto inferior al debido, incurre en retención indebida del salario y falta grave al contrato.

Esta situación puede ser denunciada ante la Inspección de Trabajo, y la persona empleadora se expone a multas según los daños causados y el número de personas trabajadoras afectadas.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

La herramienta de calculadora de aguinaldo de La Nación permite estimar con precisión el monto a recibir. Para obtener el resultado, se deben ingresar los salarios brutos recibidos durante los últimos doce meses laborales y hacer clic en “calcular aguinaldo”. Si no se trabajó en alguno de esos meses, se debe colocar un “0” en la casilla correspondiente.