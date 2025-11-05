Economía

Estas son las fechas en las que pagarán el aguinaldo 2025 en Costa Rica

Conozca cuándo se deposita el aguinaldo 2025 en Costa Rica según el sector público, privado y pensionados. Fechas clave y cómo calcular el monto

Por Silvia Ureña Corrales
Pago del aguinaldo 2025 en Costa Rica varía según el sector. Revise las fechas y conozca cómo calcular el monto que le corresponde.







notas iaSUCAguinaldoPago del aguinaldo
Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

