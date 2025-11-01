Así puede calcular su aguinaldo del 2025: guía paso a paso

Guía completa para calcular el aguinaldo en Costa Rica y cómo usar la calculadora de La Nación para obtener el monto exacto.

El aguinaldo es un derecho laboral y se calcula sumando los últimos 12 salarios brutos recibidos entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso, sin deducciones de impuestos o seguridad social. Posteriormente, esta suma se divide entre 12 para obtener el monto del aguinaldo.

Es importante tener en cuenta que si aún no se conocen los salarios finales de cada mes hasta noviembre, se puede utilizar un monto estimado para realizar el cálculo provisional.

Este ejercicio debe ser actualizado cuando se dispongan de las colillas salariales definitivas de esos meses.

¿Cómo calcular el aguinaldo en Costa Rica en 2025?

La calculadora de aguinaldo de La Nación es fácil de usar y resulta especialmente útil si tuvo cambios en su empleo, periodos de desempleo, o ajustes en su salario en los últimos meses.

Para conocer el monto de su aguinaldo, debe llenar las casillas con los salarios brutos recibidos en los meses indicados y hacer clic en “calcular aguinaldo”.

Si no trabajó algunos meses en la misma empresa, debe ingresar “0″ en las casillas correspondientes.

Calcule su aguinaldo Revise sus colillas de pago y rellene las casillas con el salario correspondiente a cada mes. Si en alguno de los meses estuvo con contrato suspendido o todavía no laboraba para el mismo patrono coloque 0 (cero). Seleccione calcular aguinaldo para conocer el monto. Diciembre 2024 Enero 2025 Febrero 2025 Marzo 2025 Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Julio 2025 Agosto 2025 Setiembre 2025 Octubre 2025 Noviembre 2025 Calcular aguinaldo EL AGUINALDO APROXIMADO ES: