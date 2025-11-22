Una violinista lleva música tica a espacios públicos para activar San José

Un vehículo eléctrico compacto recorre distintos puntos de San José con la violinista Jenifer Rojas a bordo, quien interpreta piezas emblemáticas del repertorio costarricense —entre ellas Soy Tico, La Patriótica Costarricense y La Guaria Morada— en parques, bulevares y otros espacios de alta afluencia en la capital.

Su presencia en las calles de San José forma parte de una propuesta del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para impulsar el turismo urbano mediante experiencias culturales en espacios públicos.

Violinista en calles de San José

La iniciativa, descrita como una acción “musical sobre ruedas”, se integra a la estrategia “San José, Latido de Identidad”, con el objetivo de posicionar la capital como un destino cultural y patrimonial.

El ICT señaló que este esfuerzo pretende motivar a residentes y visitantes a redescubrir lugares icónicos, así como a visitar museos, mercados, parques y zonas históricas.

Además de la parte artística, la propuesta agrega un mensaje sobre movilidad sostenible, con un vehículo eléctrico rotulado con imágenes alusivas al turismo urbano y a la identidad josefina.

El vehículo eléctrico que acompaña la iniciativa promueve la movilidad sostenible en la capital. (ICT/Cortesía)

“Con el desarrollo de este tipo de experiencias memorables, únicas e impactantes, pretendemos reforzar la identidad costarricense y consolidar a la capital como una parada obligatoria para el turismo cultural y urbano”, comentó Luis Jara, relacionista público del ICT.

Presentaciones este sábado

Las presentaciones de la violinista se realizan todos los sábados de noviembre, y este sábado 22 hubo conciertos en el Parque de Desamparados, la feria del agricultor de Zapote, el parque de Curridabat y el quiosco del Parque de San Pedro.

La iniciativa pretende incentivar la apropiación y disfrute de los espacios públicos de la capital. (ICT/Cortesía)

Rojas, oriunda de Cariari de Pococí, Limón y con 13 años de formación musical, se mostró agradecida con el público.

“Esta iniciativa me parece muy original y no se había visto antes. Permite ir a dónde están las personas sin que se movilicen y compartir un poquito del repertorio musical costarricense. El arte en los espacios públicos es maravilloso. La gente reacciona conmovida y muestran en sus reacciones el profundo cariño que sienten por Costa Rica”, afirmó.

Vecinos y visitantes se detienen a escuchar las piezas del repertorio nacional en vivo. (ICT/Cortesía)

Actividades relacionadas

Como parte de la agenda cultural, la violinista también participó el pasado jueves en actividades del ArtCity Tour, con presentaciones en los Museos del Banco Central, la Galería Talentum y el Edificio La Alhambra de la Fundación MAE.

Las primeras intervenciones del proyecto se realizaron los sábados 8 y 15 de noviembre en espacios como el Parque Nacional y la Plaza de la Soledad.