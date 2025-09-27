Foros

El futuro del turismo de cara a las próximas elecciones

El turismo ha de ser parte vital de todos los planes de gobierno que los candidatos presenten al TSE y a la ciudadanía. Será una forma de identificar el grado de interés de los diferentes partidos por este sector productivo

EscucharEscuchar
Por Mauricio Ventura
Sala de espera de Guanacaste Aeropuerto llena de pasajeros, destacando el flujo turístico en Costa Rica.
Pasajeros esperan en una sala del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste. (Fotografía con fines ilustrativos). (Cortesía ICT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio Venturaturismopaís carocaída del turismoelecciones 2026futuro del sector turísticoinversión extranjera directallegada de turistas extranjerosaeropuerto Juan Santamaríaaeropuerto Daniel OduberDía Mundial del Turismo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.