San José estrena nueva marca ciudad: véala aquí y conozca el significado de los colores y formas

La municipalidad del cantón josefino presentó este 14 de noviembre su identidad visual

Por Juan Pablo Sanabria

La Municipalidad de San José estrenó la nueva marca ciudad del cantón capitalino, que deja atrás la polémica identidad “San José Vive”, que adoptaron las autoridades josefinas desde el 2017 hasta mediados de 2024.








Municipalidad de San JoséMarca ciudad de San José
