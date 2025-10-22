Una serie de réplicas sacudió Quepos, tras fuerte sismo de 6,1 grados

Quepos fue la zona más afectada por el fuerte temblor de este martes 21 de octubre

Una serie de temblores remeció el sector de Quepos, en Puntarenas, durante las horas posteriores al fuerte sismo de 6,1 grados que sacudió Costa Rica la noche del martes, según registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El evento principal se registró a las 9:57 p. m. y el epicentro fue 20 kilómetros (km) al sur de Quepos, en el Pacífico central, y fue sentido con fuerza en gran parte del territorio nacional.

Minutos después, comenzaron a reportarse más de una docena de réplicas concentradas en el mismo sector de Espadilla de Quepos, con magnitudes que oscilaron entre los 1,7 y los 4 grados.

De acuerdo con los reportes automáticos del Ovsicori, una réplica significativa ocurrió a las 10:02 p. m., con magnitud de 4 grados y el epicentro 10,8 km al suroeste de Espadilla de Quepos, a una profundidad de 21 km.

En la siguiente hora se registraron al menos cuatro sismos adicionales en el mismo punto, con magnitudes entre los 2,1 y los 2,4, lo que muestra una clara actividad concentrada y continua en la zona epicentral.

Entre las 11:12 p. m. y la medianoche, los sensores detectaron nuevos movimientos que mantuvieron el patrón geográfico de los anteriores.

Dos sismos —de magnitud 1,9 y 1,7— ocurrieron con apenas un minuto de diferencia, a las 11:41 p. m. y a las 11:42 p. m., ambos también en el suroeste de Espadilla.

Poco antes de la medianoche, otro temblor de 2,5 grados se localizó 20 km al suroeste de Quepos, mientras que, al filo de la medianoche, otro de igual magnitud se reportó al sur de Boca de Parrita.

Durante la madrugada de este miércoles 22, la actividad disminuyó en intensidad, aunque el Ovsicori contabilizó al menos tres sismos más en el Pacífico central.

El primero se registró a las 2:19 a. m., y dos más ocurrieron cerca de las 3:40 a. m. y 3:45 a. m., uno de ellos nuevamente en Quepos y otro en Villanueva de Pérez Zeledón, con magnitud 2,4.

Un evento más distante, de magnitud 3,4 y de 72 km de profundidad, se localizó casi al mismo tiempo en Paso Canoas, Corredores, lo que sugiere un ajuste sísmico regional posterior al movimiento principal.