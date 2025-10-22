El País

Una serie de réplicas sacudió Quepos, tras fuerte sismo de 6,1 grados

Esta fue la cadena de réplicas, concentrada en Quepos, que le siguió al sismo de 6,1 grados que sacudió Costa Rica la noche de este martes

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Quepos fue la zona más afectada por el fuerte temblor de este martes 21 de octubre







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Temblor de QueposTemblor Costa RicaOvsicoriQueposEspadilla
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.