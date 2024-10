Un ingeniero prepara a estudiantes en uno de los colegios con mejor promedio de admisión a la UCR

En los últimos años, el Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles se ha ganado un lugar en la lista de centros con mejores promedios de admisión a la Universidad de Costa Rica (UCR). Detrás de la preparación de los estudiantes está un ingeniero eléctrico: Luis Zepeda.

Desde hace 10 años, Zepeda se encarga de preparar por tres meses a los alumnos de undécimo año que realizarán los exámenes de admisión para ingresar a las universidades públicas. Según cuenta, fue su papá, Fernando Zepeda, propietario de este centro educativo privado, quien lo motivó a ayudar a los muchachos dada su habilidad para resolver preguntas de razonamiento.

Luis Zepeda, de 38 años, es egresado de la UCR, justamente fue su papá quien lo preparó para el examen de admisión de esa casa de estudios.

Además de su labor en el colegio de su familia, Luis Zepeda ofrece el mismo servicio desde hace tres años en instituciones como el Colegio Humboldt y el Centro Formativo Nuevo Milenio. También da clases particulares.

En el último lustro, el Reina de los Ángeles se ha ubicado dentro del top 50 de centros educativos con mejor promedio de nota de admisión a la UCR. De allí se egresó Christian Andrés Cedeño Mora, estudiante que obtuvo la calificación perfecta de 800 puntos en la admisión 2023-2024. La secundaria ocupó el cuarto lugar en ese proceso.

En el caso de Nuevo Milenio, han aparecido en la misma lista en cuatro de las cinco ocasiones.

Luis Zepeda, el preparador del Colegio Científico Bilingüe Sagrada Reina de los Ángeles para el examen de admisión de la UCR, ofreciendo un curso particular. Desde hace 10 años, su padre lo instó a realizar esta labor por su facilidad para resolver preguntas de razonamiento. Foto: Cortesía

El secreto de la excelencia

Zepeda está convencido de que además de preparar a los jóvenes para que razonen, es esencial motivarlos para que sepan que pueden resolver cada ítem del examen en el minuto y medio que está considerado para cada pregunta.

“Toda esta formación busca enseñarles a razonar, a sobreponerse a la parte mental: muchas veces se carece de automotivación, confianza o autoestima. Este es un curso muy preparado, desarrollado, ha dado demasiados resultados y hemos tenido primeros lugares a nivel de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Tecnológico Costarricense”, contó el preparador.

Para el ingeniero, su labor se ha convertido en una vocación y su intención es impulsar a las personas jóvenes a alcanzar sus sueños; asimismo, busca convertirse en una guía para que los estudiantes comprendan que los retos siempre se pueden enfrentar y conquistar.

Zepeda confía que hay grandes historias detrás de todos los estudiantes que han pasado por sus capacitaciones y que “se le eriza la piel” al recordarlas; no obstante, hay una que recuerda con cariño porque el joven hizo el examen cuatro veces con la intención de ingresar a una carrera de puntuación alta.

“Me dijo que no tenía esperanza de lograrlo, que era la última vez que lo iba a intentar y que si no podía, pues iba a desistir de su sueño. Yo lo único que le dije es que confiara en el proceso y que siempre tenemos oportunidad de crecer y ser una mejor versión de uno mismo. Terminó el curso y luego de las prácticas adicionales que hicimos presentó el examen. Meses después me estaba agradeciendo por poder cumplir ese sueño de estudiar en la universidad y en la carrera que quería”, recordó.

Para el preparador, lo más valioso es apoyar a las personas para que ingresen a las carreras en las que realmente se quieren desarrollar.