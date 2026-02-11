El País

Un colegio del MEP prohibió el uso de enaguas; Sala Constitucional se pronuncia

A raíz de un recurso de amparo presentado por la madre de una estudiante, el Tribunal evaluó si se cometió una restricción indebida a la libertad personal

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Un colegio público prohibió el uso de enaguas, pero una madre llevó el asunto a la Sala Constitucional.
Un colegio público prohibió el uso de enaguas, pero una madre llevó el asunto a la Sala Constitucional (imagen con fines ilustrativos). (Colegio de Médicos y Cirujanos/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sala IVRecurso de amparoUniforme estudiantilEnagua o pantalónMinisterio de Educación PúblicaColegio Académico Tecnológico Omar Salazar Obando
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.