El País

UCR calcula daños por ¢36 millones tras toma estudiantil de edificio de Rectoría y denuncia bienes desaparecidos

Vicerrectoría de Docencia interpusó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Los estudiantes de la UCR entregaron el edificio de la Rectoría este viernes 15 de mayo.
La ocupación estudiantil de los edificios administrativos B y C de la UCR se extendió del 22 de abril al 13 de mayo. Tras recuperar el acceso a las instalaciones, la Vicerrectoría de Docencia reportó la desaparición de equipo institucional y artículos personales. (Cristian Mora/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Toma UCRRectoríaVicerrectoría de DocenciaMovimiento Estudiantil Autónomo
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.