Estudiantes devuelven Rectoría de la UCR tras semanas de toma: con acuerdos y sin la renuncia de Carlos Araya

Los estudiantes de la UCR entregaron el edificio de la Rectoría este viernes 15 de mayo.

Al ser las 5:20 p. m. de este viernes, el Movimiento Estudiantil Autónomo de la Universidad de Costa Rica (UCR) entregó a las autoridades el edificio de Rectoría, ubicado en la sede central Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca.

La devolución se materializó mediante una salida simbólica por la puerta principal del edificio. Los jóvenes fueron aplaudidos por sus compañeros presentes al momento y comenzaron a cantar consignas.

Por parte de las autoridades, solo se encontraba la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina. La administración universitaria colaboró con dos carros tipo pick-up para el retiro de sus pertenencias.

El rector, Carlos Araya Leandro, no se encontraba al momento de la entrega. Tras la salida, los jóvenes se dirigen hacia la Plaza de la Libertad de Expresión, en esa misma sede universitaria.

Movimiento estudiantil y autoridades universitarias firman acuerdo que pone fin a la toma de instalaciones

Toma del edificio

El edificio administrativo B fue tomado desde el pasado 22 de abril como protesta estudiantil contra el rector de esa casa de estudio, Carlos Araya Leandro.

Los estudiantes le reclamaban un “nulo acompañamiento” en las acciones impulsadas tras las fallidas negociaciones entre las universidades públicas y el gobierno por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027. Además, le reprocharon el resultado de esa negociación, luego de que el gobierno propusiera no aumentar el FEES para 2027, mientras los rectores solicitaban un incremento del 2,94%, equivalente a más de ¢17.000 millones.

El rector de la UCR, Carlos Araya, continuará en su cargo. A la derecha de la imagen, la vicerrectora de Vida Estudiantil, Leonora De Lemos Medina. (Esteban Bermúdez /La Nación)

Dentro del movimiento, también surgieron voces críticas por los gastos, revelados por La Nación, de poco más de ¢818.000 en servicios de alimentación en el restaurante El Novillo Alegre, entre setiembre y noviembre de 2025.

Esos reclamos derivaron en la toma de la Rectoría de la UCR en abril pasado. El 13 de mayo, los estudiantes y las autoridades universitarias llegaron a un acuerdo tras un proceso que abordó un pliego de 69 solicitudes y se desarrolló entre el 4 y el 12 de mayo.

Los estudiantes no lograron uno de sus principales objetivos: la renuncia del rector, Araya Leandro, pero sí otros acuerdos.

“Es evidente que uno de los puntos más fundamentales que incluimos dentro del pliego de peticiones fue la renuncia del rector Carlos Araya. Ante la no apertura dentro del proceso de negociación para que esto se llevara a cabo, quisimos plantear una propuesta que tuviera suficiente peso respecto al fondo de la negociación que teníamos en principio (FEES); y para esto, planteamos el impulso de un estudio actuarial”, dijo una de las estudiantes en una conferencia de prensa convocada para la noche de este miércoles 13 de mayo.

Ese estudio actuarial será independiente y público sobre el FEES aplicado a la UCR, con proyección de hasta 15 años fiscales (2025-2040).

El 13 de mayo, representantes estudiantiles y de la administración universitaria firmaron un acuerdo que puso fin a la toma de la Rectoría. (UCR/UCR)

Principales acuerdos

Además del estudio actuarial sobre el FEES, las partes acodaron fueron

El reconocimiento formal y por escrito del movimiento estudiantil autónomo como actor legítimo dentro de la UCR.

como actor legítimo dentro de la UCR. Aval institucional —por medio de un acuerdo que deberá refrendar el Consejo Universitario— de la toma de la Rectoría como acción legítima de protesta amparada por derechos constitucionales y la libertad de expresión.

Un día después de la toma, los jóvenes ingresaban al edificio a dar suministros a sus compañeros dentro de edificio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)