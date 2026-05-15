El País

Estudiantes devuelven Rectoría de la UCR tras semanas de toma: con acuerdos y sin la renuncia de Carlos Araya

El edificio de la Rectoría de la UCR fue tomado el 22 de abril como protesta contra el jerarca Carlos Araya y tras las negociaciones fallidas por el FEES 2027

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Por Sebastián Sánchez y Cristian Mora
Los estudiantes de la UCR entregaron el edificio de la Rectoría este viernes 15 de mayo.
Los estudiantes de la UCR entregaron el edificio de la Rectoría este viernes 15 de mayo. (Cristian Mora/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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