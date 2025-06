Trump da un giro y toma una postura activa sobre el ataque a Irán

El 12 de junio, cuando Israel empezó el bombardeo sobre Irán, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su país no estaba involucrado en el ataque.

Estados Unidos lideraba esfuerzos para negociar un acuerdo con Teherán que limitara la capacidad iraní para producir armas nucleares. De hecho, Trump disentía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre cómo manejar la situación.

“Creo que lo arruinaría todo”, había dicho Trump sobre la intención de Netanyahu de atacar.

No obstante, cuatro días después, el mandatario estadounidense y tomó un papel activo, al menos como vocero.

El lunes, Trump llamó a la población irarí a abandonar la capital. "¡Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!”, escribió en su red Truth Social. En repetidas ocasiones, Trump ha declinado reconocer si Estados Unidos participará de la ofensiva militar de Israel, pero cada vez eleva más el tono.

Este martes, afirmó: “Ahora nosotros controlamos completatamente y totalmente el espacio aéreo iraní”.

Trump afirmó que Estados Unidos no matará “por ahora” al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, pero sabe exactamente en dónde está y tiene la capacidad de hacerlo.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero está seguro allí. No vamos a sacarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”, escribió. “Nuestra paciencia se está agotando”, agregó.

¿Se involucrará Estados Unidos en la guerra contra Irán?

Un análisis de la agencia de noticias AFP concluye que, si bien la decisión la desconoce, al menos pareciera que se prepara el terreno. Trump alimentó las especulaciones al acortar su participación en la cumbre del G7 en Canadá, además de que elevó el tono de sus declaraciones.

La opción más probable sería el uso de gigantescas bombas estadounidenses “bunker-buster” contra la instalación nuclear iraní de Fordow, profundamente enterrada y a la que el armamento de Israel no puede llegar, añadió AFP.

Según funcionarios estadounidenses, la prioridad de Trump es desmantelar el programa nuclear de Irán porque teme que el país quiera dotarse del arma atómica. Teherán lo desmiente.

Otro indicio es el aparente esfuerzo de la Casa Blanca para evitar una reacción negativa del movimiento ultraconservador “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez”, más conocido como MAGA, por sus siglas en inglés.

El ala aislacionista se opone a cualquier intervención en Irán y el presidente había prometido mantener a Estados Unidos fuera de guerras como las de Irak y Afganistán.

El vicepresidente JD Vance alegó que Trump “necesita tomar medidas adicionales para acabar con el enriquecimiento (de uranio) iraní”.

Jefe de gobierno de Alemania se pronuncia

Por su parte, tanto Israel como Irán llamaron a los habitantes de sus países rivales a evacuar ciudades, mientras que el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, emitió una llamativa declaración, expresando un fuerte apoyo a Israel.

“Este es el trabajo sucio que Israel está haciendo por todos nosotros. También somos víctimas de este régimen. Este régimen clerical ha traído muerte y destrucción al mundo”, dijo Merz en una entrevista con la emisora ZDF.

