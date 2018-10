Para el alcalde santaneño, Gerardo Oviedo, la reforma procesal laboral no previó situaciones de este tipo (como la huelga actual) y abre un portillo a la impunidad, pues los funcionarios que no prestaron los servicios no tendrán ningún castigo, a pesar de que sus compañeros tuvieron que duplicar esfuerzos durante los días que los huelguistas estuvieron ausentes.